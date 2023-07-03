MUĞLA- Yaklaşık 5 milyon metrekarelik arazisi üzerinde, ödüllü mimarisi, üst düzey kalite ve hizmet anlayışı ile doğayla uyum içinde bir yaşam sürdürmek isteyenlerin tercihi olan Kaplankaya, sade lüks sürdürülebilir yaşam ve doğa dostu yaklaşımını sanat ile bütünleştiriyor. Türkiye’ye turizm ve kıyı yaklaşımı konusunda yeni bir anlayış getiren Kaplankaya, Türkiye’de otel bünyesinde korunaklı olarak su altında sergilenecek ilk kişisel sergiye de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Hatay da ArtArcYa sanat kuruluşunun kurucu ortaklarından olan ve 6 Şubat depremiyle yollara koyulan sanatçı Ceysu Uçan’ın “Cocoon” adlı su altında ilk kez sergilenecek heykel ve mozaik sergisi 5 Temmuz’da Kaplankaya’da açılıyor.

Adını, daha önce bölgede yaşadığı bilinen Anadolu panterinden alan Kaplankaya, benzersiz güzelliği ile Bodrum’un ve Akdeniz çanağının en önemli lokasyonlarından birini oluşturuyor. İki faz olarak hayata geçen proje kapsamında 2023 sezonunda Kaplankaya Su Sporları Okuluna Dalış Merkezi’nin de bünyeye katılması ile birlikte su altı sergisinin tohumları da atıldı. Projenin düşünüldüğü tarihte depremin meydana gelmesi ve sanatçı Uçan’ın deprem bölgesinden olmasıyla projenin misyonu yeniden ayağa kalkmaya çalışan yetenekleri ön plana çıkarma gayesi ile de birleşiyor.

Ceysu Uçan ve serginin küratörü Cihan Güvenç, Kaplankaya’nın doğayla bütünleşmiş mimarisi ve konumuyla yaratıcı dünyasını özgün bir şekilde bir araya getiriyor. Sanatçının eserleri ile sualtı birbirini besleyen bir diyalog kuruyor ve sanatseverlere eşsiz bir deneyim imkanı sunuyor. Uçan yaptığı çalışmalara su altında ışığın düşüşü, dalganın yarattığı optik kırılma, güneşin derinliklere süzen yansımaları ile apayrı bir anlam katma fırsatı yakalıyor.

HABER: MERVE ELÇİ