Son dönemlerde İnternet ortamında yapılan tanıtım ve reklamlar yeniden düzenlenebiliyor. Normal şartlarda yapılan reklamların internet ortamında geri planda kalması ya da bot veya yapay zeka ile engellenmesi firma ve işletmelere sıkıntılı durumlar yaşatıyor.

Reklamları geri planda kalan firma ve işletmeler bu reklamlardan verim alamıyor. Ancak cloaker sayesinde reklamlardan verim almak mümkün oluyor. Cloaker ile reklamlar sürekli olarak ön planda duruyor. Böylelikle firma ve işletmeler reklam beklentileri ile gelecek olan kazanca sahip olabiliyor. Hedef kitlelerine anında ulaşmayı sağlayan bu sistem sayesinde rakiplerinden bir adım önde olabiliyor.

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