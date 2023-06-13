Tam 18 yıl sonra İstanbul Şampiyonlar Ligi finaline yeniden başarıyla ev sahipliği yaptı. Manchester City’nin İnter’i 1-0 yenerek kupayı kaldırdığı maçta gülen taraf City’nin kaptanı İlkay Gündoğan oldu. Hakan Çalhanoğlu ise dev maçta umduğunu bulamayan taraftı.

Isınan havaların, yani yaz mevsiminin açılış sürecine de denk gelmesi nedeniyle, 5-6 gün öncesinden gelen İngiliz ve İtalyan futbolseverlerin şenlendirdiği metropol dev maçla birlikte çok hareketli bir dönem yaşadı.

Şehrin birçok bölgesinde ve gruplar halinde gezen taraftarların bazılarıyla, görüşme şansım oldu.

İngiliz taraftarların yoğunlukta olduğu Sultanahmet’te görüşlerini aldığım Adalılar, kupayı alacaklarına kesin gözüyle bakıyorlardı. İlkay ve arkadaşlarının mevcut formlarının, mutlu son için yeterli olduğunu söylüyorlardı.

İtalyan futbolseverler ise, Taksim civarında, kalabalık gruplar halinde dolaşıyordu. Maçtan bir gün önce, yörede bulunan bir yiyecek içecek mekanında sohbet ettiğim İnter destekçisi İtalyan futbolseverler, beklentilerimin ötesinde çok daha yüksek perdeden konuştular.

Bu arada Hakan Çalhanoğlu fanı, sırtında milli yıldızımızın ismini taşıyan forma olan genç bir İnter fanatiği, “Hakan maçın yıldızı olur. Forza İnter” diye bağırıp boynuma sarıldı.

Geçmişten gelen tecrübelerimiz ve İngilizler için, ‘Holigan’ tanımlamasının ötesinde, Adalıları bu kez her zamankinden daha sakin buldum. Tabi ki, şehrin tüm bölgelerinde ve tüm İngilizlerle muhatap olamadığım için, bilemediğim ufak tefek olaylar olabilir. Buna bir şey diyemem.

Evet dev karşılaşmanın sonucunda City kazandı ve İngilizler ülkelerine büyük bir mutlulukla döndü. Bilindiği üzere 2005 yılında da İstanbul’dan mutlu ayrılan taraf, yine İngilizlerdi. O finalde de bu kez bir başka İtalyan ekibi Milan’ı yenen Liverpool yani yine bir İngiliz ekibiydi.

Sonuç itibarıyla, aldığımız her uluslararası organizasyonun altından başarıyla kalktığımız gibi, dev finali de gayet başarılı bir şekilde tamamladık. Tabi ki bu

başarıda, güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu olağanüstü gayreti göz ardı etmemeliyiz. İki takım taraftarının hiçbir ortamda bir araya gelmemesi için müthiş çaba harcayan emniyetimiz de, tüm dünyaya örnek oluşturacak bir duruş sergiledi. Tüm emniyet teşkilatımızı gönülden kutluyorum.

Bu arada, 200 milyon doların üzerinde bir döviz girdisi sağlandığının ve bu organizasyonda City gibi ülkemizin de, bir kez daha kazandığının altını çizmek gerek.

Final maçından kısa bir süre öncesine kadar, ‘İçimizdeki İrlandalıların’ yaptığı, “Finali son anda başka bir yere verecekler” vaveylasını yapanlara ‘kapak’ bir futbol şölenini geride bıraktık.

Hem de, “Yeni organizasyonlarda, yine buluşmak üzere” mesajını vererek…

Hoşçakalın.