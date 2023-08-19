Merhabalar sevgili dostlar,

Kısa sürede sofraya alacağınız vede küçük büyük herkesin çok sevdiği özellikle de dış mekanlarda yemeyi tercih ettiği, oysaki aynı doku ve lezzette kendi mutfaklarınız da hijyenik koşullarda hazırlıyabileceğiniz bir tarif yazıyorum sizlere...

Protein deposu Tavuk eti, insan vücudunun sentezliyemediği ve besinlerle alınması zorunlu olan Amino Asitleri yeterli miktar ve uygun oranlarda içeren proteinlere sahiptir. A vitamini, potasyum, sodyum ve fosfor içeriği sayesinde de halsizliğe iyi gelmekte, kas aktivitelerini desteklemekte, göz sağlığını korumakta ve anemiyi önlemektedir.

Tavuk eti, sağlıklı ve dengeli beslenme, bedensel ve zihinsel gelişim için her yaşta tüketilmesi gereken hayvansal protein kaynaklarının başında geliyor.

Daha düşük yağ içerdiği ve protein açısından zengin olduğu için Koroner Kalp hastalıkları riskini azaltır. Çocukluk ve gençlik çağlarında beyin gelişimini ve sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan B 12 vitamininin doğal kaynağıdır.

TAZE VE İYİ BİR TAVUK NASIL ANLAŞILIR.

Gerçek tavuk en az 1 saatte pişer.

Rengi beyaz değil kırmızıya yakındır.

Gerçek tavuğun suyu jöle kıvamındadır.

Kemiğinden ayrılması zordur.

Gerçek köy tavuğunun derisi ince ve damarlıdır.

Her ne kadar günümüzde kafes tavuk üretimi nedeniyle endişeli olsakta doğal ortamında büyüyen tavuk bulabiliriz.

Hepinize kolay gelsin.

• MALZEMELER:

• 3 ad Tavuk Göğüs

• SOS:

• 1 şişe maden suyu

• 2 yemek kaşığı zeytinyağ

• 1 yemek kaşığı ketçap

• Tuz& Karabiber&Kırmızıbiber&Kekik&Sarımsak tozu

• HAZIRLAMASI:

• Sos malzemelerini bir kase içinde karıştırın.

• Tavuk etlerini uzun şeritler halinde (ince) doğrayın.

• Tavukları sos kasesine bırakın ve 1 saat buzdolabında bekletin.

• Başka bir kasede;

• 3 yemek kaşığı Un

• 2 yemek kaşığı patates nişastası

• 1 ad yumurta

• 1 tatlı kaşığı karbonat

• 1 tatlı kaşığı sirke

• HAZIRLANMASI:

• Bir kasede bütün malzemeleri karıştırın.

• Karbonatı ekledikten sonra sirkeyi üzerine dökerek ekleyin.

• Hepsi karışınca boza kıvamı olacaktır.

• Buzdolabında bekleyen tavukları karışım içine alarak güzelce bulayın. Tavada yağınız kızana kadar içinde bekletin.

• KIZARTMAK İÇİN:

• 3 yemek kaşığı Un

• 3 yemek kaşığı Galeta Unu

• 1 yemek kaşığı Nişasta

• Hepsini bir tabak içinde karıştırın.

• Boza kıvamı karışımda bekleyen tavukları un, galeta unu ve nişasta karışımına bulayarak derin ve kızgın yağda kısa sürede kızartın.

• Takribi 3 dakika kızarmaları için yeterli olacaktır. Uzun süre kızartma yaparsanız tavuklarınız sertleşecektir.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle. . .