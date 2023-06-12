İSTANBUL- 14 Haziran’a kadar sürecek önemli etkinlik, 100 bin metrekarelik bir sergi alanında yeşil devrime, düşük karbon devrimine ışık tutmak üzere 600 kadar küresel firmayı topladı. Shanghai Uluslararası Karbon Nötrlük Fuarı teknolojide, ürünlerde ve performanslarda, yeşil ve düşük karbonlu gelişim istikametinde uluslararası işbirliğini ve toplumsal dönüşümü teşvik ediyor.



Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Shanghai yerel yönetimi tarafından ortak olarak düzenlenen fuara, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı İnovasyon Teknoloji Merkezi Yönetici Yardımcısı Roland Roesch ile tanınmış Çinli akademisyenlerden He Kebin ve Bao Xinhe de katıldı. Etkinlik bağlamında 10 firmanın yeşil ve düşük karbona ilişkin örnek olay incelemesinin ve aynı zamanda Shanghai Düşük Karbon bildirisinin sunulması bekleniyor.



Fuarda altı temel alan araştırılacak. Bunlar enerji dönüştürme, enerji etkililiği, döngüsel ekonomi, düşük karbon nakli, düşük karbon hizmetleri ve en iyi uygulamalar. Hazır bulunanlar, bir karbon nötrlük haritası kullanmak suretiyle sergilenen teknoloji ve ürünler arasında yollarını bulacaklar. Ürün lansmanı ve proje sözleşmeleri gibi önemli etkinlikler de fuarda yer alacak.



Sergileme etkinliğine katılanlar kağıtsız işlemler, geri dönüşüm/tekrar kullanım, yeşil değişim ve karbon dengeleme gibi sürdürülebilir uygulamalara teşvik ediliyorlar. Fuar, öncelikle karbon ayak izini minimize etmeyi ve sıfır karbon sergileri için bir öncü işlevi görmeyi hedefliyor. Kediler evcilleştirildiğiden beri beyinleri küçüldü HABER: GİZEM ÇAKAL