Pekin

Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin verileri, söz konusu dönem zarfında şehirlerarası yolcu otobüs satışı sayısının yıl bazında yüzde 23,9 oranında, kamyon satışı sayısının da yüzde 15,5 oranında arttığını gösterdi.



Yılın ocak ayı başı ila ağustos ayı sonuna kadarki bölümünde ticari araçların yurt içi sürümü önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,4 oranında artarak 2,08 milyon adede vardı. Yine ilk sekiz ay içinde ihraç edilen ticari araç sayısı ise önceki yılın benzer dönemine kıyasla yüzde 31,1 oranında artarak kabaca 486 bin birim oldu.

Haber: Elif Hayvalı