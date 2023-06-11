PEKİN - Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, PV ürünleri ihracatı yıllık yüzde 18.9 artışla 19.35 milyar dolara yükseldi.



Bakanlık, özellikle mart-nisan döneminde PV endüstrisinin yüksek bir işletme oranı gördüğünü belirtti. Yine bu dönemde polisilikon üretimi yıllık yüzde 72,1, silikon gofret üretimi ise yüzde 79,8 arttı.



Çin Fotovoltaik Sanayi Derneği tarafından yapılan açıklamada da ülke, 2022 yılında 51,25 milyar dolarlık ihracat yapmıştı. Bu rakam 2021’deki 28,4 milyar dolara göre yüzde 80’lik bir artışa denk geliyor. Fotovoltaik modüllerin ihracat hacminin yaklaşık yüzde 55’ini oluşturan Avrupa, bir önceki yıla göre yüzde 10,9’luk bir artışla Çin’in en önemli ihracat pazarı konumunu koruyor. Avrupa’da fotovoltaik modüllerin ihracatı için bir transfer istasyonu olarak Hollanda, Çin’in fotovoltaik modül ihracat pazarı segmentinde ilk sırayı koruyor.

HABER: MERVE ELÇİ