Merhabalar sevgili dostlar,

Bugün sizler için yine hikayesiyle tüm Dünyada sevilerek tüketilen bir tarif hazırladım.

Sevinç ve mutlulukların kutlamasında yeri her zaman başka olan pastalar, aslında mutlu olmak için bir şeyleri kutlamaya gerek olmadan da kendimizi mutlu etmek için tüketeceğimiz tatlardır. Damak tadımıza uygun lezzeti ile çikolatalısından, meyvelisine bir dilim huzur ve yoğun geçen stresli bir günün ardından ruha verilen ödül gibidir.

İşte bunlardan birisi de ''Alman Pastası'dır''.

Hikayesi 1800'lü yıllara dayanır. Amerika Birleşik Devletlerinde bir firma da şef olarak çalışan ''Samuel German''bir gün bir pasta hazırlar ve firma yetkilileri bu pastayı beğenmeleri sonucu pastaya onun adını verirler, ''German's Chocolate Cake'' yani ''Almanın Çikolatalı Pastası''... Zaman içerisinde dilden dile bugün ki Alman Pastası da böylece doğmuş olur.

Hikayede ki ilginç durum ise, pastaya adı verilen Samuel German, aslında Amerika da yaşayan İngiliz vatandaşıdır. Anlıyacağınız ismi Alman, Vatanı Amerika, kökeni ise İngiltereye dayanır bu lezzetli pasta. .

Kıtalar ve çoklu kültürler kapsayan hikayesinin aksine evde de hazırlanması gayet pratik ve kolay bir pastadır.

Kek ve ara kreması, üzerine dökülen pudra şekeri ile bilinse de orijinalı, hikayede de anlatıldığı üzere ''Çikolatalı Alman Pastası''dır.

Onun için de ben sizler için Dünyaca sevilerek tüketilen bu pastanın orijinal tarifini denedim ve yazdım. Özellikle de çocuklarınızın doğum günlerinde çok sevilerek tüketilecektir. ''Donut'' görünümü sizleri yanıltmasın hamurumuz kızartılmadan yapılmıştır, onun içinde durdukça daha da lezzetli bir hale gelmekte...

Şu sıralar yuvalar da yada evlerde doğum günü kutlama telaşı içindeyseniz işte sizler için keyifle hazırlayacağınız çok lezzetli bir seçenek...

• MALZEMELER:

• Bu ölçüler ile 10cm'lik 22 adet pasta

• HAMUR:

• 2 ad yumurta

• 100gr eritilmiş tereyağ

• 1 su bar(200ml) ılık süt

• 2 yemek kaş. (50gr) yoğurt

• 1 çay bardağı (100ml) ılık su

• 1/2 çay bar. (50ml) sıvıyağ

• 1 çay bardağı (100gr) toz şeker

• 1 fiske tuz

• 1 paket kuru maya

• 6, 5 su bardağı Un (kontrollü)

• HAZIRLANMASI:

• Bir kaseye süt, şeker ve mayayı alarak karıştırın ve 10 dakika bekletin.

• Un hariç diğer malzemeleri sırayla ekleyerek karıştırın.

• Kontrollü bir şekilde ununu ilave ederek yoğurun.

• Biraz ele yapışan bir hamur olmalıdır.

• Hamur kasenizin üzerini örterek hamurun mayalanması için bir köşeye alın.

• Mayalanan hamuru tezgaha alarak bir kez daha yoğurun.

• Hamuru kalınlığı bir parmak olacak şekilde merdane ile açın.

• Metal kurabiye kalıbı yada bir bardak ile yuvarlaklar çıkarın.

• Yuvarlak hamurların eşit olacak şekilde biri tam yuvarlak diğeri ortası delik yuvarlak olarak hazırlayın.

• Yuvarlak olarak çıkardığınız hamurların orta kısmını bir krema duy'u ile yapabilirsiniz.

• Bu ölçülerle elinizde 22 ad tam yuvarlak + 22 ad ortası oyuk yuvarlak hamurlar olacaktır.

• 175 derece de ısıtılmış fırında takribi 15 dakika pişirin.

• KREMASI:

• 4, 5 su bardağı Süt

• 1 su bardağı Un

• 1 ad yumurta sarısı

• 1 pak Vanilya

• 1 su bardağı toz şeker

• 50 gr tereyağ

• 1 pak toz krem şanti

• HAZIRLANMASI:

• Tencereye süt, şeker, un ve yumurta sarısını alarak pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın.

• Daha sonra orta ateşte pişmeye alın ve karıştırarak koyu kıvama gelmesini sağlayın.

• Ateşten indirin ve tereyağ krem şanti ve vanilyasını ilave ederek mikser ile 5 dakika çırpın.

• Üzerini strech ile kapatarak buzdolabında soğumaya bırakın.

• Tamamen soğuduktan sonra bir kez daha mikser ile çırpın ve krema sıkma torbasına alın.

• Pişen ve soğuyan tam yuvarlak olan hamurların üzerine kremayı sıkarak yerleştirin.

• Diğer tarafta çikolata sosunu hazırlıyalım.

• GANAJ:

200ml Krema

• 300 gr bitter yada sütlü çikolata

• HAZIRLANMASI:

• Kremayı kaynama noktasına getirin ve küçük doğranan çikolataları ekleyerek karıştırın.

• Ilık halde ki çikolata ganaj'ı bir tabağa alın.



• GENEL HAZIRLAMA:

• Şimdide ortası oyuk olan hamurları bir çatal yardımı ile çikolata sos'a batırarak diğer kremalı hamurun üzerine kapatın.

• İşte bu kadar. . . Üzerlerini evde ne varsa süsleyin. . . Çikolata kırıntıları, renkli mini şekerler vs. . .

• İnanın bu harika minikler bir an da bitecektir.

• Herşey keyifle ve sağlıkla olsun.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle. .