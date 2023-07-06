ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

1975 yılında Almanya’da dünyaya gelen, çocukluk ve gençlik dönemlerini Türkiye’de geçiren Çiğdem Özçelik, 1996’da evlenerek yurt dışına yerleşti. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan dört çocuk annesi Özçelik, hayata, geçmişe ve aşka duyduğu özlemleri şiirlere döktü. Ve zaman içinde biriken hasret yüklü o şiirler şimdi bir kitapta toplandı.

UMUT, ÖZLEM, AŞK VE ‘YOKSUNLUK’

Dizelerine hüznü, umudu, özlemi, eksikliği, aşkı ve yoksunluğu yansıtan Çiğdem Özçelik’in ilk kitabı “Yoksunluk”, Devinim Kitap tarafından okura sunuldu. Dört ayrı bölümden oluşan 80 sayfalık eser, yazarın kalbinden kâğıda dökülüp oradan da okuyanların yüreğine akan duygu yüklü şiirler içeriyor.

“BENİ UYKUMDAN UYANDIRAN ANLAŞILMASI ZOR TÜMCELERİM VAR”

Çiğdem Özçelik, eserinin giriş kısmında okurlarına şöyle sesleniyor: “İçimdeki birikintiyi dışarı atmanın başka bir yolunu bilmiyorum. Kimi duyguları konuşarak, kimilerini yazarak ya da ağlayarak dışarı atıyorum. Ben yazmayı çok da sevmiyorum açıkçası. Uykumdan uyandıran, beni bir anda yanımdakilerden koparıp yazmaya zorlayan, zihnimde dolaşıp duran, çoğu da uzun cümlelerden oluşan, anlaşılması zor bazen de imkânsız olan tümcelerim var!”