ANKARA (AA) - Uyar, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çalışma yaşamındaki haftalık gelişmeleri değerlendirdi.

Konuşmasına CHP'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak başlayan Uyar, "Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı diyenlere, Cumhuriyeti 'reklam arası' olarak görenlere inat, kadın- erkek eşitliğini hedef alanlara inat, bir kez daha 100. yılında yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz." ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü Orta Vadeli Program'ın açıklandığını anımsatan Uyar, programda, vatandaşa, "işsizlik, güvencesiz çalışma, yoksulluk ve yüksek enflasyonla yaşamanın" reva görüldüğünü savundu.

Programda esnek çalışma koşullarını içeren düzenlemelerin yer aldığını belirterek, bu konuda eleştirilerde bulunan Uyar, güvenceli bir çalışma yaşamı için önerilerini paylaştı.

Uyar, "Taşeron işçilere hakları olan kadro hakkı verilmelidir. Orta Vadeli Program'da da değindiğiniz tüm esnek çalışma koşullarına son verilmeli, çalışma yaşamı güvencesizlikten tamamen arındırılmalıdır. Sendika ve toplu sözleşme hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Grev yasaklarına derhal son verilmelidir." diye konuştu.

Hasan Efe Uyar, işçilerin bizzat söz ve karar sahibi olduğu yeni bir işçi sağlığı ve güvenliği yasası ile işçileri koruyan, tamamen güvenceye kavuşturan yeni bir temel iş güvencesi kanununun hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

İşsizlik sigortası fonunun, işsizlerin kullanımına daha çok hizmet edecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini de belirten Uyar, şöyle devam etti:

"Kıdem tazminatından yararlanma şartları yeniden ele alınmalı, tazminat hakkı için süre kısıtlaması kaldırılmalı, tazminat hakkı tüm işçilerimizin rahatça erişebileceği bir hak olmalıdır. Emekçilerimizin sırtındaki vergi yükü hafifletilmeli, bu kapsamda vergi dilimleri ücretli çalışanlarımız lehine yeniden düzenlenmelidir."

Uyar, gelecek günlerdeki metal sektöründe 100 binden fazla işçiyi ilgilendiren MESS grup toplu sözleşme görüşme sürecini de yakından takip edeceklerini kaydetti.