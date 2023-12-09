Partiden yapılan açıklamaya göre, Özçağdaş, PISA 2022 uygulamasının 37'si Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi olmak üzere 81 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Özçağdaş, "Rapora göre, Türkiye okuma becerileri alanında 456 puanla 37 OECD ülkesi arasında 30'uncu sırada, matematik alanında 453 puanla 32'nci sırada, fen alanında ise 476 puanla 29'uncu sırada yer almıştır. 2003'te yapılan PISA araştırmasına göre Türkiye tüm ülkeler arasında okuma becerileri alanında 35'inci iken bugün 36'ncı, matematik alanında 33'üncü iken bugün 39'uncu, fen alanında ise 33'üncü iken bugün 34'üncü sıraya gerilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim alanında yapısal bir dönüşümün gerekli olduğuna işaret eden Özçağdaş, "Uygulama raporuna göre, öğrencilerimizin yüzde 33'ü sosyo-ekonomik ölçeğin en alt beşte birlik diliminde kalarak sınava giren öğrenciler arasında en dezavantajlı grupta yer almışlardır. Bununla beraber, ülkemizde haftada en az bir defa yiyecek alacak para bulamadığı için yemek yiyemediğini belirten öğrencilerin sayısı yüzde 19,3 ile OECD ortalaması olan yüzde 8,2'nin oldukça üzerinde ölçülmüştür." ifadelerini kullandı.

Özçağdaş, eğitimde istikrar ve gelişimin öncelikli olarak bilimsel ve şeffaf veri ışığında doğru politikaların belirlenmesine, sonrasında bunların kararlılıkla uygulanmasına bağlı olduğunu kaydetti.