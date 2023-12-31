CHP Meclis Grubu tarafından, Genel Başkan ve Grup Başkanı Özgür Özel ile grup başkanvekillerinin imzasıyla Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesine ilişkin bir bildiri yayımladı.

Bildiride, 29 Aralık 2023 günü Türk spor ve diplomasi tarihinin en acı olaylarından birinin yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılında Süper Kupa finali Suudi Arabistan makamlarının saygısız tutumları nedeniyle oynanamadı. Bu saygısızlık İstiklal Marşı'mızı, ay yıldızlı bayrağımızı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu büyük Atatürk'ü hedef alıyordu. Ancak sporcularımız ve kulüplerimiz Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir saygısızlığa taviz vermediler. Hem sporcularımızı hem de kulüplerimizi yürekten kutluyoruz. Bunun yanında ay yıldızlı bayrağımıza, büyük Atatürk'e ve İstiklal Marşı'mıza tahammül gösteremeyen, sorunlar çıkartan Suudi Arabistan yönetimi ve makamlarını esefle kınıyoruz."

Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanması kararının alınmasından itibaren CHP'nin, bu kararın yanlış olduğunu defalarca belirttiği ve karardan dönülmesini talep ettiği hatırlatılan bildiride, "Bu talebimiz Cumhuriyet'imizin 100. yılının kutlandığı bir ortamda böylesine önemli bir spor müsabakasının Türkiye'de bir şehirde oynanması düşüncesine dayanıyordu. Ancak iktidar tarafından bu tercih edilmedi ve birtakım finansal imkanlar uğruna böyle bir karar alındı." denildi.

Atatürk, İstiklal Marşı ve ay yıldızlı bayrağın Türkiye'de ya da dünyanın hiçbir yerinde bir siyasal simge olmadığı, böyle bir değerlendirilmenin kabul edilemeyeceği vurgulanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Biz nasıl ki başka ülkelerin tarihine ve kültürüne saygı gösteriyorsak ulusumuzu birleştiren büyük kurucumuz Atatürk'ün, ay yıldızlı bayrağımızın ve İstiklal Marşı'mızın da aynı saygıyı görmesini bekleriz. Bütün bunların ötesinde büyük Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' özdeyişini de hatırlatarak sporcularımızın ve kulüplerimizin bu ahlaklı tutumunu takdir ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Ancak ülkemizin en temel değerlerini bir tartışma ve pazarlık konusu yapan yöneticilerin ve iktidar mensuplarının ise bu ahlak anlayışından nasibini almadığını üzülerek görmüş bulunuyoruz.

Cumhuriyet'imizin 100. yılında kirli pazarlıklarla milletimizin tertemiz alnına kara bir leke çalınmaya çalışılmıştır. Ancak milletimiz el birliği ile bu oyunu boşa çıkartmış, Ata'sına ve bayrağına sonuna kadar sahip çıktığını göstermiştir. Milletimizin gerçeklerin farkında olduğunu ve bu olayın sorumlularını çok iyi bildiğini gözlemliyoruz. Erdoğan iktidarı döneminde yapanın yanına kar kalır düşüncesi hakimdir. Ancak emin olunuz ki Türkiye'nin yarınlarında bu saygısızlıkları yapanların, bu kirli pazarlıkta olanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır."