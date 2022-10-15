Anıl Sural

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4 gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretin gerçekleşeceğiniz geçtiğimiz ay (22 Eylül’de) ilk paylaşan ben olmuştum.



9 Ekim Pazar akşamı Boston’a iniş yapan Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo, İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal ve İBB Başkan Vekili, AB & Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Selçuk Sarıyar eşlik etti.





Gazetecilerden ise Orhan Bursalı, Tülin Daloğlu, Duygu Güvenç, İbrahim Kiras ve İsmail Saymaz takip etti.





CHP lideri en son 2013 yılında Washington’u ziyaret etmiş, CHP Amerika temsilciliğini açmıştı. Kılıçdaroğlu yaklaşık 10 sene sonra ABD ziyareti gerçekleştirdi. Hangi parti olursa olsun dünyanın farklı merkezlerine düzenli ziyaretlerin yapılması gerektiğine inanıyorum. Bence geç kalınmış bir ziyaret.







İlk durak Boston!



CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu CHP Amerika’da uzun yıllar gönüllü olarak görev alan Mert Arıkan karşıladı. Arıkan, Kılıçdaroğlu’na hoş geldiniz derken çiçek verdi. Boston College’daki öğrenci kardeşimiz Onur Toper videoyu tarafıma gönderdi, genç kardeşimiz Kılıçdaroğlu'nun geleceğini öğrenince havaalanına gitmiş. ABD’ye ilk varışı Onur sayesinde paylaşmış oldum, tam vatandaş gazeteciliği!





Video kısa süre içerisinde gündem oldu. Benim videoma referans vererek bazı gazeteler “Kılıçdaroğlu’nu hakkında yakalama kararı olan firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir karşıladı" diye iddia etti. Gazeteci olarak bu konularda çok fazla dikkat etmeliyiz. Kısa süre içerisinde Halk TV’den İsmail Saymaz Ağabey olaya ‘Saçmalamayın. Bu kişi Aykan Erdemir değil. CHP Amerika’dan Mert Arıkan’ tweetini vererek müdahale etti.





Kılıçdaroğlu temaslarına Boston’dan başladı. Başarılı bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştu ve ‘Türkiye’nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak’ ifadelerini kullandı.





Ardından dünyanın en ünlü şehir bilimcilerinden Dr. Kent Larson ile akıllı kent teknolojilerini konuştu ve öğlen yemeğinde Boston’daki üniversite öğrencileriyle buluştu. Ve programın ilerleyen saatlerinde biyoteknoloji girişimcisi Robert Langer ile önemli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.





ABD’deki Türk profesörlere ziyaret



CHP lideri ardından iklim krizi ile mücadeleye yönelik dünyaca ünlü çalışmaları bulunan Bilge Yıldız ve kanser teşhisi alanında devrimsel çalışmalar yapan Mehmet Toner ile toplantıları ile devam etti. ABD'deki vizyon programı kapsamında, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ‘Türkiye'nin geleceğini, ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını enine boyuna konuştuk. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuz için, dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz.’ açıklamasını yaptı.





İlk günün akşamında Daron Acemoğlu, Canan Dağdeviren, Zeynep Ton, Dani Rodrik, Asu Özdağlar, Pınar Doğan, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil, Bilge Yıldız ile birlikte Türkiye'yi konuştular.





Ayrıca, dünyanın önde gelen iş insanı ve yatırımcılarından Joel Shulman’ile bir araya gelindi.







Boston’dan New York’a yolculuk



Kılıçdaroğlu’nun 8 saat nerede olduğu Türkiye’de gündem oldu. Biz de aslında merak ettik. Boston’a vardıktan sonraki gece Kılıçdaroğlu, Türken Vakfı’nın New York’taki yurt binası ve anayasa tartışmalarına karşı video çekmek istemiş ve durumun son ana kadar bunun gizli tutulması gerektiğini söylemiş.



Nitekim de öyle oldu sosyal medyada video paylaşılınca herkesin haberi oldu. CHP lideri Boston’dan New York’a ardından da Washington’a karayolu ile seyahat etti. Bu da tam 8 saat yapıyor! Yani ortada gizli bir görüşme yok. New York’tan Washington’a giderken hızlı olması için Mc Donalds’ta durmuşlar. Halk TV’den İsmail Saymaz Ağabeyin aktardığına göre ise Kılıçdaroğlu: ‘Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere. Burada kimse beni tanımaz diye geziyorum. Birisi “Sizinle fotoğraf çektirebilir miyiz?” dedi. “Türk müsün?” dedim. “Türkmenistandanım” dedi. “İyi gel bakalım” demiş.’







Siyasi görüşme istemedi



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinin bilim ve teknoloji merkezli bir ziyaret olduğuna dikkat çekti ve ABD hükümeti ve siyasi görüşmeler yapmayacağını açıkladı.



Hatta ben de takip ederken ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri hem ABD’deki hem de Türkiye’deki CHP’li üst düzey isimlere ulaşarak randevu vermek istediklerini söyledi. Fakat Kılıçdaroğlu hiçbir devlet ve siyasi kurumuyla görüşmeyeceğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, Washington’da farklı düşünce kuruluşlarıyla bir araya geldi.



Ayrıca ABD’de seçimle göreve gelmiş Türkler ile buluştu. Ardından Dünya Bankası çalışanları ile toplantı ve ABD’de yaşayan Türk öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Kılıçdaroğlu ayrıca ‘Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulundum. Cemal Kaşıkçı, Washington Post'un değerli bir yazarıydı. Kaşıkçı cinayeti İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda işlendi. Bu korkunç cinayet ile, yalnızca fikir özgürlüğü değil insanlık da büyük yara aldı.’ ifadelerini kullandı.



Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ı ziyaret etti ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Büyükelçisi Dr. Andrise Bass ile bir araya geldi. Ardından Washington’dan tarifeli uçakla İstanbul’a yola çıktı. Aynı uçakta Dünya Bankasının yıllık toplantılarına gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de vardı.





Kılıçdaroğlu’na kitabımı takdim ettim



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kitabımı imzaladım! ABD'den Türkiye'ye dönüş yolunda okuyacağını ve kütüphanesine koyacağının sözünü verdi. Genel Başkan'a gösterdiği ilgi için teşekkür ederim. Kitap ile ilgili kendisine bilgi de verdim, sohbet ettik.



Son söz…



Boston ve Washington’da gözlemlediğim Kılıçdaroğlu gerçekten çok mütevazı birisi. Yeri geldi plastik tabak çanaktan yedi ve Boston’da ilk gün 10 binden fazla adım attı. Ayrıca kendisinin çok sakin bir yapısı var, çok iyi bir dinleyici, herkese kibar davranmaya dikkat ediyor.