Haber: Beyza Betül Cihan

SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan değişim tartışmalarına ışık tutacak bir adım attı. Karayalçın, 1 milyon 300 bin üyeye mektup gönderme hazırlığına girişti. Mektubu önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaşan Karayalçın, partinin geleceğini ve seçim için gerekli olduğunu açıkladı.

Karayalçın, seçim ile ilgili yaptığı değerlendirmede, sorunların kişisel olmadığını ve daha uzun boyutları olduğunu vurguladı.

Karayalçın, mektubunda “Siyasi olarak tembelleşmemizin ilk örneği bir kurtarıcı beklentisidir. Çok iyi konuşan, çok yoğun çalışan, yumruğunu sık sık masaya vuran birisi gelecek ve bizi iktidara taşıyacak. Buna beyaz atlı prens- prenses beklentisi diyorum. Oysa böyle bir şey yok. Bizi iktidara taşıyacak olan güç, prensler- prensesler değil, örgütümüzdür. Bir başka tembellik örneği de 'sağdan oy alamıyoruz, bari siyasetçi alalım, onlar da sağ seçmeni getirir' anlayışıdır. Benim eleştirim bu katılımlara asla değil, bu anlayışla yapılan transferlerdir" ifadelerini kullandı.