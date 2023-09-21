Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin bazı yerlerinin uyuşturucu bataklığına dönüştüğünü savunan Başarır, "Bataklıkları kurutmadan sinekleri öldürerek bu işi çözemezsiniz. En ucundaki torbacıları alabiliyorlar, baronlara dokunamıyorlar. Türkiye'de güvenlik sorunu var, bu güvenlik zafiyetinin sorumlusu bu iktidardır." sözlerini sarf etti.

Sayıştay Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı raporunu açıkladığını anımsatan Başarır, önceki raporda ayrıntılı olarak yer alan harcama kalemlerinin son raporda bulunmadığını belirtti.

Ali Mahir Başarır, raporda, harcamanın 2 milyar 804 milyon lira olarak belirtildiğini aktararak, "Emekli maaşı 7 bin 500, asgari ücret 11 bin 500 lira. Cumhurbaşkanlığının harcaması geçen yıla göre 800 milyon lira civarında artmış. Bir hukuk devletinde, şeffaf bir devlette nereye harcandığının açıklanmaması utanç meselesidir. Sayıştaya bildirilmiyorsa, o da yurttaşlarla paylaşmıyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Nereye harcandığını açıklayın." diye konuştu.

"Bu çocuğun tutuklanması sorunu çözmüyor"

CHP Grup Başkanvekili Başarır, sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan 17 yaşında bir çocuğun tutuklanmasına değinerek, bu olayın asıl nedeninin tartışılması gerektiğini söyledi.

Eğitim sisteminde Atatürk devrim ve inkılaplarından uzaklaşıldığını öne süren Başarır, "Yargılanması ve sorgulanması gerekenler, hakaret edenleri başının üzerinde gezdirenlerdir. Bu çocuğun tutuklanması sorunu çözmüyor. Bu çocuk kimleri örnek aldı? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, ülkenin iki lideri için 'iki ayyaş' yorumunu yapar, 'Kindar ve dindar nesil istiyorum' derse sonuç bu olur. Herkes tabloya böyle bakmalı ve 21 yıllık AKP iktidarının sonucunu görmeli." ifadelerini kullandı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayına ilişkin 9 aydır bir iddianame hazırlanmadığını söyleyen Başarır, şunları kaydetti:

"İki küçük kızına ve eşine bu ülkenin borcu var. Aile, cinayetin aydınlatılmasını, gerçek katillerin ortaya çıkmasını istiyor. Hukuksuzluk, gizlilik, olayı örtbas etmek için tehdit var. Bir partinin Genel Başkanı var ama bir iddianame yok. Savcılara sesleniyorum; korkmayın, gerekiyorsa eski milletvekilini, bürokratları, Süleyman Soylu bunu kapatmışsa fezlekeyi yollayın. Sizin sorumluluğunuz davada taraf olarak yazan anneye, vicdanınızın sesini dinleyin."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'de bir yayın kuruluşuyla yaptığı görüşmede, bazı tutuklu kişiler hakkında yöneltilen soruya tepki gösterdiğini ifade eden Başarır, "Umarım Sayın Cumhurbaşkanı insanlarla tartışacağına yasama ve yürütmenin elini yargıdan çeker, yargıyı tam bağımsız hale getirir." dedi.

Sosyal medyada sığınmacılara karşı olduklarını belirttikleri için bazı vatandaşların gözaltına alındığını savunan Başarır, öte yandan sığınmacıların işlediği suçların ise kamuoyuna yansıtılmadığını, gizli tutulduğunu öne sürdü.

Başarır, "Ben de sığınmacı istemiyorum. Bir fezleke daha getir. Sığınmacı istemeyenleri gözaltına almak rezalettir, felakettir, sözün bittiği yerdir. Kaldır dokunulmazlığımı. Daha önce teşebbüs ettin zaten. Bu konuşmam için de 'Ali Mahir Başarır insanları sokağa teşvik etti' derler. 7 bin 500 lirayla yaşamak istemeyen emekliler, sığınmacı istemeyenler, yurt bulamayan öğrenciler sokakta tepkisini vermelidir. Bu anayasal bir haktır." diye konuştu.

"Zorla ittifak yapacak halimiz de yok"

CHP Grup Başkanvekili Başarır, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

İYİ Partinin dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladığı belirtilerek, değerlendirmesinin sorulması üzerine Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına başından itibaren sükunetle ve sağduyuyla yaklaştığını dile getirdi. Başarır, "Ama hanımefendi böyle bir karar vermiş, 'ayrı gireceğim' diyor ve İzmir'de adayını açıklıyor. Biz gidene 'kal' diyemeyiz, zorla ittifak yapacak halimiz de yok. O yüzden kararı hayırlı olsun. Umarım seçim sonucunda bunun ülkeye, demokrasiye ve kazanılan illere bir zararı olmaz. Siyasi partiler karar alır, uygular, sonucunu da sandıkta alır. Tersi olursa da bunun hesabı olur. Umarım böyle bir hesap vermek zorunda da kalmazlar." değerlendirmesinde bulundu.

Başarır, CHP'de kurultay sürecine ilişkin bir soruya karşılık, kurultay tarihi olarak 5 Kasım'ın düşünüldüğünü, Parti Meclisinin bu ay sonunda yapacağı toplantıda İstanbul Kongresi'nin de aralarında bulunduğu kurultay takviminin belirleneceğini bildirdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın enflasyona ilişkin farklı açıklamalar yaptıklarının" belirtilmesi üzerine Başarır, "Yardımcısı ile kendisinin enflasyon konusunda bu kadar zıt söylemde bulunması, ülkenin nasıl yönetildiğinin somut bir göstergesidir. Ne derse desinler artık hikaye bunlar. Gerçekler çarşıda, pazarda, ekmek, et, süt, okul forması, akaryakıt, kira fiyatlarında." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Merkez Bankasının bugünkü faiz artış kararını değerlendirirken, "4-5 yıl önce yapılması gereken hiçbir politikayı uygulamadı. Dün söylediğini yüzün kızarmadan yutup faizi yükselteceksin, aradaki zararın, bizim çektiğimizin hesabını kim verecek?" sözlerini sarf etti.

AA