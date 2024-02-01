Şahbaz, yazılı açıklamasında, sağlığın, ikame edilemeyen, ertelenemez bir hak olduğunu bildirdi.

Ürün patentlerini tekelinde bulunduran büyük ilaç firmalarının ülkeleri dışa bağımlı hale getirdiğini, kur farkının da ilaç fiyatlarındaki dengeyi bozduğunu ifade eden Şahbaz, şunları kaydetti:

"AKP iktidarının uyguladığı hatalı ekonomik politikalar, enflasyon ve döviz kurunun kontrol edilememesi ve iktidarın ilaç fiyatlama politikasının sonucu bugün itibariyle 33 lira civarında seyreden avro kuru, ilaç fiyatlarına 17,55 lira olarak yansımaktadır. Bunun sonucu ilaç firmaları bazı ürünlerini piyasadan çekmekte ve vatandaş ilaçsız kalmaktadır. İlaçta dışa bağımlılık halkımızın sağlık hakkını tehdit etmektedir."

İsviçre merkezli bir ilaç firmasının, koah, epilepsi, Alzheimer, migren ve göz hastalarının kullandığı 14 ilacın 1 Ocak'tan itibaren karşılanamayacağını açıkladığını ifade eden Şahbaz, eşdeğer ilacın da bulunmaması nedeniyle vatandaşların ilaca ulaşmada güçlük yaşadığını bildirdi.

İlaçta dışa bağımlılığın ulusal güvenlik sorunu olduğunu kaydeden Şahbaz, ilaç sektöründe yerli üretim teşvikinin artırılmasını istedi.