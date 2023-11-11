Haber: Damla Oya Erman

Chichén Itzá, Meksika'nın Yucatan bölgesinde Geç Klasik ve erken Terminal Klasik dönemlerde bölgesel bir merkez haline gelen önemli bir Maya şehriydi. Şehir, zirvesinde 35,000'e kadar sakinle ev sahipliği yapan yaklaşık 4 mil karelik bir alana yayılıyordu.

Chichen Itza adı, yerleşim için çekici kılan cenotlara atıfta bulunarak muhtemelen "Itza'nın kuyusunun ağzında" anlamına gelir. Şehirdeki yapılar çeşitli mimari gruplamalara ayrılmış olup, bunlar başlangıçta düşük duvarlarla çevrelenmiştir.

Büyük Kuzey Platformu, Kukulcán Tapınağı (El Castillo), Savaşçılar Tapınağı ve Büyük Top Sahası gibi simgeleri içeren üç en ünlü kompleks; Osario Grubu, adını taşıyan piramidi içeren ve Merkezi Grup.

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH) tarafından gerçekleştirilen kazılar, Chichanchob veya Casa Colorada Kompleksi olarak bilinen alandaki inşaat dolgusunu çıkarmak için yapıldı. Chichanchob, El Caracol adlı eski bir gözlemevinin yakınında inşa edilmiş, Puuc stiliyle yapılmış bir dikdörtgen platform/tapınaktır.

Tapınak içinde, Chichen Itza'nın ve muhtemelen yakındaki Ek Balam şehrinin hükümdarlarının kronolojisini açıklayan oyma hiyeroglifler bulunmaktadır. Ayrıca MS 869 tarihine karşılık gelen bir Maya tarihi içermektedir.

INAH'dan Diego Prieto Hernández'in yaptığı basın açıklamasına göre, arkeologlar Chichanchob kazıları sırasında Maya savaşçısının oyma başlığını ortaya çıkardılar. Başlık, kırılmış olmasına rağmen yaklaşık 33 cm yüksekliğinde olan yılan miğferi ve tüy tacı ile süslenmiştir.

Araştırmacılara göre, heykel başlığının parametreleri, oyma işleminin Geç Klasik dönemde yapıldığını gösteriyor ve ölçüleri 33 cm yüksekliğinde ve 28 cm genişliğindedir.