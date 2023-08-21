Haber: Damla Oya Erman

Balltze, yüzünde olan ifadesi ile ürünler ve adını taşıyan bir kripto para birimine sahip kadar ünlüydü.

Sevilen ve viral "doge" tablosunun arkasındaki yavru köpek, sahibi sosyal medya üzerinden duyurduğu üzere vefat etti.

Balltze'nin anısı ve "Cheems" tablosu, İnternet'in ölümsüzlüğünde yaşayacak. Tablo Balltze'nin - bazen takma adıyla Ball Ball olarak adlandırıldığı - portresini, yüzünde aptalca ve bilen bir gülümseme ile tasvir ediyor.

12 yaşında olan köpek, sahibinin Instagram üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 18 Ağustos'ta kanserle mücadele sonrasında vefat etti.

"Son torasentez ameliyatı sırasında Cuma sabahı uykuya daldı. Başlangıçta, onun için bu operasyondan sonra kemoterapi veya başka olası tedavi düzenlemek istedik, ancak artık çok geç," sahibi yazdı ve takipçilere "Balltze'nin dünyaya getirdiği sevinci hatırlayın" dedi.

Sahibi, Temmuz ayında kansere yakalandığını ilk açıkladığında, "bunu kendim kabul etmekte zorlanıyorum" demişti.

"Yuvarlak gülümseyen yüzü ile seni ve beni birleştiren Shiba Inu köpeği, birçok kişiye pandemi sırasında yardımcı oldu ve birçoğunu sevindirdi, ancak şimdi görevi tamamlandı," Ball Ball'a olan vefa mesajı şu şekildeydi. "Onun gökyüzünde özgürce koştuğuna ve yeni arkadaşlarıyla birlikte lezzetli yiyecekler yediğine inanıyorum. Her zaman kalbimde olacak."

Bazı tablolarda Balltze, "cheemsburger"ı sevmesiyle tanınıyordu, diğerlerinde ise insanlara başlarına "BONK" yapmak için bir beyzbol sopası tutuyordu.

Hatta kendi web sitesine sahipti, burada insanlar köpeğin yüzünü taşıyan emaye broşlar, sweatshirtler ve çanta satın alabiliyordu. Sonunda bir kripto para jetonu haline geldi.

Balltze'nin sahibi, tıbbi masraflar için yapılan bağışların yerel hayvan hayır kurumlarına bağışlanacağını belirtti.