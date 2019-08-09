Cengiz Topel’i dualarla andık

Kıbrıs Türkü’nün hayatta kalma destanı olan ''Erenköy Direnişi''nin 55. Yılında, o direnişin simge kahramanlarından biri olan Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, İstanbul Edirnekapı’daki Hava Şehitliği’ndeki mezarı başında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan törenlerle anıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, 1974’te Mehmetçiğin Kıbrıs Türkü’nü olası katliamdan korumak amacıyla Ada’ya çıkabilmesinin, 1960tarihli ve BM onaylı Londra ve Zürih anlaşmalarının Türkiye’ye tanıdığı garantörlük hakkı sayesinde mümkün olabildiğini vurgulayarak, 1974 Barış Harekatı sayesinde bugün güçlenerek yoluna devam eden bir devlet kurulduğunu belirtti.
Kıbrıs’ta yapılan törene, KKTC BaşbakanI Ersin Tatar’ın yanı sıra, TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Org. Adnan Özbal ve çok sayıda gazi ve Kıbrıs Türkü katıldı.
AKAR: “PROBLEMLERİN BARIŞÇIL YOL VE YÖNTEMLERLE ÇÖZÜMLENMESİNDEN YANAYIZ”
TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’a geldiği andan itibaren kendilerine gösterilen ev sahipliğinden son derece memnun olduklarını ifade etti. Akar, Kıbrıs ve Türk halkı için çok anlamlı bir gün olan bugünde Cengiz Topel’in anıtına ve Erenköy Direnişi’nin yıldönümü kutlamalarına katılmanın kendileri için de özel ve anlamlı olduğunu ifade etti.
Ada’da yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Türkiye’nin garantör ülke olarak sorumlulukları olduğunu anımsatan Akar, “Garantörlüğe bağlı kader birliği yaptığımız ve milli davamız olan KKTC halkının siyasi eşitliği ve güvenliği bizim için vazgeçilmezdir. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Akar, Türk tarafının müzakere konusunda dayatmaları da, dışlamaları da olmadığını belirterek şöyle dedi: “Yeni bir müzakere başlatıyoruz diyerek sonucu olmayan birtakım süreçlerin de yararı olmadığını ve sonuç odaklı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. (…) Garantör ülke Türkiye olarak her zaman barıştan yana olduk. İyi komşuluk ilişkileriyle, uluslararası hukuk çerçevesinde problemlerin barışçıl yol ve yöntemlerle çözümlenmesinden yanayız.
(…) Kıbrıs bizim milli davamızdır. KKTC halkıyla bizim kardeşliğimiz kader birliğidir ve bundan vaz geçmemiz ve taviz vermemiz söz konusu değildir. Bizim dileğimiz ve temennimiz, barışçıl yol ve yöntemlerle yapılan görüşmelerle ulusal sulh çerçevesinde buradaki halkımızın siyasi eşitliğinin görülmesi, güvenliğinin sağlanması ve hayatın müreffeh devamıdır.” Bu anlamlı günde Kıbrıs’ta bulunmaktan kendisi ve beraberindekilerin son derece mutlu ve heyecanlı olduğunu yineleyen Akar, anavatanın Kıbrıs Türkü’yle her zaman dayanışma içinde olacağımızı belirtti.
TATAR: “BUGÜN, TARİHİ BİR GÜNDÜR VE HERKESE NASİP OLMAZ”
Böyle bir günde, böyle bir heyetin ziyaretinin Kıbrıs Türk halkı için büyük mutluluk olduğunu söyleyen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Bugün tarihi bir gündür ve herkese nasip olmaz” dedi. Tatar, Cengiz Topel anıtı yenileneceği zaman bir Erenköy mücahidinin, “Madem anıt yenileniyor, o dönemde uçuş yapan pilotların isimleri de yazılsın” dediğini, kendisinin de bunu kolordu komutanına ilettiğini ve bu sabah o isimleri görmenin kendisini son derece mutlu ettiğini anlattı.
İstanbul’da yaşadığı ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanlığı yaptığı dönem, Cengiz Topel’in ailesine ulaştığını ve hep birlikte mezarı başına gittiklerini aktaran Tatar, “Cengiz Topel bizim için çok büyük bir değerdir. O uçaklar, Türkiye’nin garantörlük hakkıyla gelerek, saldırıları püskürtmeyi yapabilmiştir. Bunun unutulmaması gerekir” dedi.
O dönemde yaşanan olaylardan kısa anılar aktaran Tatar, 1974’de Mehmetçiğin gelebilmesinin sebebinin 1960 anlaşmaları ve garantörlük hakkı olduğunu vurguladı. “Başta Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Dr. Fazlıl Küçük ve Rauf Denktaş olmak üzere Kıbrıs Türkü’nün varolma savaşına emek verenlerin ruhları şad olsun” diyen Tatar, 1960’da yapılan Londra ve Zürih anlaşmalarının, Türkiye’ye tek taraflı müdahale hakkı veren çok zekice yapılmış anlaşmalar olduğuna işaret etti.
“GÜÇLÜ BİR EKONOMİ, DAHA FAZLA REFAH VE ESENLİK VEREBİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
45 yıl önce gelen Mehmetçik sayesinde bugün güçlenerek yoluna devam eden bir devlet kurulduğunu ifade eden Tatar, “KKTC, Doğu Akdeniz’de ve mavi vatan dediğimiz bu olgularla, önemli bir noktaya gelmiştir. Bu coğrafyada yaşayan ve güçlenen KKTC, Türk dünyasının hak ve çıkarlarının korunması noktasında önemli bir yere gelmiştir” dedi.
Başbakan Tatar, bu doğrultuda burada iyi bir yönetim, dolayısıyla güçlü bir ekonomi, daha fazla refah ve esenlik verebilmek için çalıştıklarını söyleyerek, Türkiye’nin desteğinin son derece önemli olduğunu ve bu konuda güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Ersin Tatar, geçtiğimiz günlerde Yavuz gemisine çıktığını ve güçlü bir Türkiye ile bu coğrafyada nelerin yapılabileceğini müşahede ettiklerini söyleyerek, “Doğu Akdeniz’de böyle faaliyetlerde bulunabilmek her ülkenin yapabileceği işler değildir” dedi.
“Güneydeki komşularımız, tüm uluslararası anlaşmalara rağmen tek başlarına tüm Kıbrıs kendilerininmiş gibi küstahça birtakım anlaşmalarla bu işi götürmeye çalışıyorlar” diyen Tatar, Türkiye’nin bu konudaki dik duruşunun, Kıbrıs Türkü’nün haklarını koruma kararlılığının önemine ve Crans Montana süreci’ne dikkat çeken Başbakan Tatar şunları söyledi: “Bundan sonra bir anlaşma süreci yeniden başlayacaksa, sadece federal temelli değil, sonuç odaklı başka alternatif düşüncelerin de mutlaka masada olması gerekir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’den koparma ve garantörlük haklarını sulandırma oyunlarına gelmez.”
ERENKÖY DİRENİŞİ’NİN 55 YILI ve CUMHUR EVCİL PAŞA
Kıbrıs Türkü’nün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının kurtuluş mücadelesinde Erenköy Direnişi’nin çok önemli yeri vardır. Kıbrıs Türkü, Erenköy’den Anadolu’ya uzanan görünmez hat üzerinden moral buluyor ve hayata tutunmaya çalışıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri çok zor koşullar altında, Rumlara görünmeden Erenköy üzerinden Ada’ya silah taşıyor, Kıbrıs Türkü’nün birlik olma ve direnme gücünü artırıyordu.
Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) da bu mücadele çerçevesinde kurulmuştu.
Cengiz Topel ve Kıbrıs hava şehitlerini anma ve Erenköy Direnişi’nin 55. Yılını anma törenlerine katılan Kıbrıs Gazisi E. Tümg. Cumhur Evcil ve Kıbrıs Türk Derneği Kurucusu Fatma Bilge Eray o günleri bizzat yaşayan isimlerdi. Kod adı ZAFER BEY olan ve TMT’nin kuruluşunda ve elemanlarının eğitiminde bizzat rol alan gazetemizin yazarlarından Cumhur Evcil Paşa, Gazimagosa’nın savunmasında önemli rolü olan Baykal Tuneli’ni de ziyaret etti. Baykal Tüneli’nin yeniden açılışı törenine katılan tünelin planlayıcısı Osman Saner, tünelin yapımında görev alan Baykal Bölük Komutanı Erdoğan Aşırdağ ve genç mücahitler hem Cumhur Paşa’nın anılarını dinlediler hem de o günkü zor koşullarda Kıbrıs Türkü’nün şanlı direnişini anlattılar.
CENGİZ TOPEL, İSTANBUL’DA MEZARI BAŞINDA YAPILAN TÖRENLE ANILDI
Edirnekapı Hava Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma törenine KKTC İstanbul Başkonsolosu Çağrı Kalfaoğlu, KTKD İstanbul Şubesi Sekreteri Hünalp Sabit, Muharip Gazler Derneği İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Taşkın, KKTC İsnbul Başkonsolosluğu Ticari Ateşesi Cahit Kyıarslan, gaziler gaziler ve çeşitli derneklerin temsilcileri katıldılar. Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in mezarı başında bir dakikalık saygı duruşu ardından, Topel'in mezarı başına kırmızı beyaz karanfillerle süslü çelenk konuldu ve aziz şehitlerimiz ruhuna Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Taşkın Cengiz Topel’in mezarı başında yaptığı konuşmada, ''1964 Erenköy Direnişi''nin Kıbrıs Türkü’nün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının kurtuluş mücadelesinde önemli yeri olduğunu söyledi.
Taşkın, 5 Ağustos 1964'te Mansura ve Bozdağ köylerine yapılan Rum saldırılarıyla Erenköy çarpışmalarının şiddetini attırdığını dile getirerek, şunları anlattı:
''Kurtuluş Savaşı'nda yaşadıklarını, İzmir yenilgisinin intikamını almayı hayal eden Rumlar, saldırılarını tüm şiddetiyle Erenköy'e yönelttiler. Amaçları Erenköy'de bulunan Türk halkını denize dökmekti. Rum radyo ve televizyonları, zafer ilan etmeye hazırlanırken 8 Ağustos'ta ana vatanımızdan yardıma gelen savaş uçakları, Rumlar'ı hayatları boyunca unutamayacakları bir hezimete uğrattılar. 64 uçaklık jet filomuzdan birisi, dalış esnasında Rum hücum botlarının açtığı ateşle isabet aldı. Rum bölgesine paraşütle zorunlu iniş yapan kahraman pilot yüzbaşı Cengiz Topel, fanatik Rumlarca şehit edilmiştir.''
Taşkın, ''Erenköy Direnişi'' ile Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in her yıl İstanbul’daki mezarı başında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen törenlerle anıldığını sözlerine ekledi.