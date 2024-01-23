Yönetmen Yüksel Aksu, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gösterim öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karaca'nın bir dünya starı olduğunu belirterek, "Bence çok güzel bir film oldu. Ben yerden birkaç kere para verip izlerim. Dolayısıyla alnım ak, yüzüm pak. Herkese tavsiye ediyorum. Bu kültürün, bu geleneğin, Anadolu rockın ve dünya çapındaki bir sanatçının biyografisini, yeni kuşaklar da öğrenmeli diye düşünüyorum." dedi.

Filmde Karaca'yı canlandıran ve performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu İsmail Hacıoğlu, ekipçe çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Bir kısmımız için 6 aylık bir serüven oldu bu. Bir kısmımız için de 7-8 haftada tükendi gitti. Umarım izleyenlerde tükenmeyecek bir iş olur. Bir efsaneden bahsetmeye çalıştık. Tabii ki haddimiz değil ama elimizden geldiğince çalıştık. Son söz seyircinin. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Hacıoğlu, çekimler sırasında her gün 2,5 saatlik özel bir makyaj yapıldığının altını çizerek, "Benim için her sahne ayrı bir anlam ifade ediyor. (Karaca'nın) Babasıyla vedalaştığı, Yasemin Hanım ile oynadığımız sahnenin benim gönlümde ayrı bir yeri var." ifadelerini kullandı.

"Fikret Kuşkan varsa, sırtımız iyidir, sağlamdadır'

Yasemin Yalçın, film için uzun bir süre çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Büyük bir emek söz konusu. Çok heyecanla başladık. Çok güzel bir ekiptik. Aslında her zaman bulunası bir ekip değildi. Yönetmenimiz, oyuncu arkadaşlarımız, İsmail zaten bir sürü işe güzel anılar, güzel alkışlar bıraktı. Fikret için daha önce de söyledim; 'Karşımda Fikret Kuşkan varsa, sırtımız iyidir, sağlamdadır.' derim. Bu bir Yüksel Aksu filmi. Bana teklif de kendisinden geldi. Onun sözüne, fikrine ve kadrajına her zaman çok inanıyorum. Bana, 'Şurada bir ağaç ol' dese, 'Yoldan geçen birini oynar mısın?' dese, Yüksel Aksu'ya oynarım."

Filmde sanatçının babası Mehmet Karaca'yı oynayan Fikret Kuşkan ise Aksu ile uzun yıllar süren bir dostlukları olduğunu ve 30 yıl sonra yeniden aynı projede yer aldıklarını aktardı.

Kuşkan, yapıma katkısı bulunan herkese teşekkür ederek, "Bu filme emeği dokunan herkese minnettarım. Bu işin içinde olmaktan dolayı da onur ve gurur duyuyorum."

Filmde oynaması için kendisini Yüksel Aksu'nun aradığını sözlerine ekleyen Kuşkan, "Yüksel bana 'Bunu yapıyoruz.' dediğinde, evet yaparız. Çünkü kendi üslubunu, stilini, tarzını kendi dilini oluşturmuş, en kıymetli yönetmenlerimizden biri olduğunu düşünüyorum, sadece arkadaşım, dostum olarak değil." değerlendirmesini yaptı.

Sanatçının oğlu Emrah Karaca da hem kendisinin hem de ekibin çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Konuştuğum herkes aynı heyecanı yaşıyor. Öncelikle böyle bir filmi hayata geçirebildiğimiz için ve buna imkan sağladıkları için yapımcılarımıza teşekkür ediyorum. Onlar ellerinden ne geliyorsa bu filme aktarmaya çalıştı ama tabii öte yandan da benim kendi şahsi hasretimi gideren, başta Yüksel Aksu ve oyuncularımız olmak üzere babam, dedem, babaannem ve annemi canlandıran tüm oyunculara, bu filme kattıkları her damla ter için tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Artık film sizlere emanet. Kaybettiğimiz değerleri bu şekilde anmak, tekrar izleyici ve dinleyiciyle buluşturmak bence çok önemli. Umarım devamı gelir. Emeği geçen herkese tüm kalbimle teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

"İsmail muhakkak çok güzel oynamıştır"

Filmi izlemeye gelen Haluk Levent, "Daha erken olması gereken bir filmdi. Ben İsmail Hacıoğlu'nu merak ediyorum. Nasıl bir oyunculuk ortaya koydu? Çünkü çok beğeniyorum kendisini. İnancım o ki çok güzel olmuştur. Cem Karaca'yı oynamak herkese nasip olmaz. Bana da teklif gelmişti bir yerlerden, Cem Karaca ile ilgili ama ben bunu yapamazdım. İsmail muhakkak çok güzel oynamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Nuri Bilge Ceylan, Mustafa Kara, Cahit Berkay, Halil Ergün, Derya Baykal, Şevket Çapkınoğlu, Bekir Aksoy ve Ebru Şahin'in de aralarında yer aldığı sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri filmi izleyenler arasında yer aldı.

Filmin sonunda, Emrah Karaca ve İsmail Hacıoğlu sahneye çıkarak Karaca'nın unutulmaz eserlerinden "Tamirci Çırağı'nı birlikte yorumladı. Şarkının bir bölümü ise hologram yöntemi ile sahneye yansıtılan Cem Karaca'nın görüntüsü ve sesi eşliğinde sunuldu.

Fikri Harika ve Aytaç Medya ortak yapımcılığında çekilen film 26 Ocak'ta vizyona girecek.

Filmde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel başrolleri paylaştı.