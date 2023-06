Baht Tiyatro’nun yapımcılığını üstlendiği, Onur ERBİLEN’in yazdığı ve yönettiği “Çapkının Düşü” oyunu 15 Haziran Perşembe akşamı Baba Sahne’de prömiyer yaptı.

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri Ezgi Sertel Çobanoğlu, Deniz Yeğin, Berfin Taş, Ezgi Şenler, Deniz Bolışık, Gizem Terzi, Ecem Öz, Perihan Ünlücan, Şevket Çoruh, Ozan Güven, Soydan Soydaş, Yurdaer Okur, Burak Demir, Murat Evgin, Volkan Ateş Gündüz prömiyere katılan isimler arasındaydı.

Tek perde olarak sergilenen ve komedi türündeki “Çapkının Düşü” oyununun yönetmeni Onur ERBİLEN aynı zamanda yazarı da olduğu oyun ile seyircinin beğenisini kazanırken, Ozan ÇOBANOĞLU ve Serdar YEĞİN göz dolduran oyunculuklarıyla ayakta alkışlandı.

Baht Tiyatro’nun yapımcılığını üstlendiği “Çapkının Düşü” oyunu 22Haziran Perşembe günü Ankara MEB Şura Salonu’nda yeniden seyirci ile buluşacak. Oyun daha sonra hem İstanbul’daki diğer sahnelerde hem de farklı illere gerçekleştirilecek turnelerle seyirciyle buluşacak.

OYUNUN ÖZETİ​: Eril düşünceler, bencil yaşamlar ve empatiden yoksun bu yeni çağın en belirgin yansıması olan Çapkın, düşünde korkularından, yasaklarından, anlatamadıklarından kaçar. Öylesine yoğun, öylesine fantastik ve bir o kadar komik hallere düşer.Bir sarmalın içinde bulur kendini ve kendi korkularına dönüşür.En büyük dostumuz da düşmanımız da kendimizden başkası değildir.

BİR YAZ DÖNÜMÜ GECESİ RÜYASI’NA ATİLLA YELKEN SÜRPRİZİ

William Shakespeare’in 1560’lı yıllarda yazdığı “Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası” adlı eserinden uyarlanarak post modern şekilde müzikalleştirilen ve interaktif olarak sergilenen“Yaz Gecesi Müzikali” oyunu Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenirken oyunun konuğu taverna müziğimizin yaşayan efsanesi Atilla Yelken oldu.

Baht Tiyatro & VAG Sanat Yapım ortak yapımı olan “Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası” adlı müzikalin yönetmeliğini Volkan Ateş Gündüz yaparken başlıca rollerini Burak Sevinç, Sinem Güven, Can Ceylan, Cüneyt Üstün, Yaşar Karakulak paylaşırken oyunun müzikleri Sezen Aksu, Can Atilla, Samet Önder Kök, Volkan Ateş Gündüz, Ulaş Kurugüllü, Utku Palta, Mustafa Töngemen, Erdinç Çelikkol, aranjeleri ise Samet Önder Kök, Can Atilla, koreografisi Sinem Güven, dekor tasarımı Selim Cinisli, kostüm tasarımı ise Cemre Melis Çınar tarafından üstlenilmişti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda konuk sanatçı olarak sahneye davet edilen Atilla Yelken’e sanatseverler büyük ilgi gösterirken Yelken sahnede “Gözler Kalbin Aynasıdır” ve 32 yıl aradan sonra çıkarmış olduğu “Sakladım Seni” adlı şarkılarını seslendirdi.

Atilla Yelken konuk olduğu “Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası” adlı sonrasında yaptığı açıklamada “Sağolsun dostlarımız müzikale daha önce beni davet etmişler ve oyunu çok beğenmiştim. Hatta son dönemlerde seyrettiğim en iyi birkaç müzikalden birisi diyebilirim. Daha sonra müzikale konuk sanatçı olarak davet edildiğimde düşünmeden bu nazik tekliflerini kabul ettim. Benim için çok güzel bir deneyim ve heyecan oldu. Umarım bizi izleyen sanatseverlerde mutlu olmuştur” diyerek duygularını ifade etti.