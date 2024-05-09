Hasan Arat'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Beşiktaş, 3 sezondur kasım ayında havlu atıyor. Bu sezon 40 puan fark oldu. Bu, Beşiktaş'a yakışmıyor. Bunu oyunculara da söyledim, "Bu size yakışmıyor" dedim.

Fernando Santos'a belirttim; Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantıda kalmasını isteyen olmadı ve ben onu koruyamadım. Ben, Yönetim Kurulu üyelerime çok değer veririm, herkese tek tek fikrini sorarım. Karar verdik, kararsızlıktan daha iyidir.

Fernando Santos konusunda çok üzüldüm, beklentimiz büyüktü ama kupayı riske atamazdım. Çok radikal bir karardı. Şubat döneminde hiçbir teknik direktör bu durumdaki takımlara gelmek istemiyor. Bizim Antalyaspor maçını izleyen bazı hocalar, gelmekten vazgeçti.

Finale kalmak her takımın hayalidir. 23 Mayıs bizim için çok önemli. Teknik direktör konusunu o tarihe kadar kapattık. Sonra bakacağız. Şu an odağımız Türkiye Kupası finalidir.

Bir takıma, bu kadar çok Afrika Kupası'na gidecek oyuncu transferi yapamazsınız. Bu planlama yapılmamış. 1 ayımız gitti. Kadro dışı veya transfer konusunda aldığımız hiçbir karardan pişman değiliz. Onana iyi oynadığı zaman Beşiktaşlılar seviniyor, satabiliriz diye.

Ante Rebic'in bize maliyeti 6 milyon Euro. Nereye yollayacaksınız, hadi buyrun! Herkes alalım diye bakıyor da ne satabileceksin?

Teknik direktör konusunda %50 yabancı, %50 Türk düşüncem sürüyor. Sağlıklı bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz.

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