Çakıl taşı sanatçısı Ayfer Yelken yeni yılın ilk sorumluluk projesi kapsamında Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yararına Next Pera Art Gallery’de bir sergi açtı.

“Bir tabloya kaç çakıl taşı… Bir çakıl taşına kaç kalp… Bir kalbe kaç PATİ sığar…?

Serginin açılışına HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat, Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Sinan Özbilgi, Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak, Next Pera Art Gallery kurucuları Nihat Tokat, Ferhat Aligil, küratör Zehra Aksoy, 118E Cağaloğlu İki Lions Kulübü, Hülya Gök, tiyatro, sinema ve dizi dünyasının tanınmış isimlerinden Yaşar Gündem, Sema Tarakçı, Arzu Arman, Ferruh Natbur, Serdar Okan, Sevgi Ürüm, Çekiç Medya Levent Çekiç, Fusion Jazz tarzındaki, besteleri kendine ait olan "Namaste with İlkay Olguncan" albümüyle ses getiren kanun sanatçısı İlkay Olguncan ve kendisi gibi sanatçı olan Gülnaz Yılmaz Olguncan ve Önce Vatan Gazetesi ailesinden Kamil Hızer dahil olmak üzere, iş, sanat, basın, spor camiasından birçok tanınmış isim ve sanatseverlerin katılımıyla coşkulu bir açılış yaşandı.

Serginin açılışında kısa bir konuşma yapan Çakıl Taşları Sanatçısı Ayfer Yelken “ Öncelikle bu özel günde beni yalnız bırakmayan sizlere teşekkür etmek istiyorum. 2023 yılının son sorumluluk projesine ve 2024 yılının ilk sosyal sorumluluk projesine imza atmaktan dolayı çok mutluyum. Ben önce teşekkürümü Nihat Tokat beye yapmak istiyorum. Çünkü HAYTAP için yapmak istediğim sergi için yer bulmakta çok zorlandım. Kendisinden yardımcı olmasını rica ettiğimde kendisi ben size yarım saat sonra dönerim dedi ve bana dönüş yaparak böylesine kutsal bir sorumluluk projesine bizlerde destek olmak adına Next Pera Art Gallery’in kapılarını size sonuna kadar açıyoruz dediler.” dedi.

Açıklamalarına devam eden Yelken “Tabi bu sosyal sorumluluk projesine onay veren HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet beye ayrı bir teşekkür etmem lazım. Bu projeyi hayata geçirmek için 4 yılı aşkın bir süre bekledim. Araya pandemi girdi, ardından ülkemizi yasa boğan deprem felaketi derken 4 yıl boyunca sürüncemede kaldı. Kendisine ulaştığımda “Büyük bir memnuiyetle” bu projeme kendisi onay verdi. Bana bu fırsatı verdiği için kendisine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ben bugün hayallerimi gerçekleştirdim. İki yıldır benimle birlikte bu sosyal sorumluluk projesine tam destek veren, benimle birlikte her aşamasında yanımda olan Önce Vatan Gazetesi ailesi ve gazeteci arkadaşım Kamil Hızer’e, ve bugün ve daha önce de bir projede bana desteğini asla esirgemeyen sevgili dostum Çekiç Medya Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çekiç beye de ayrıca teşekkür ederim. Hoş geldiniz herkes için umarım hayırlı bir sergi olur” diyerek açıklamasını tamamladı.

Açılışta HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat ise “Bizler açısından çok duygusal bir konu. Böyle yerlerde HAYTAP’ın anılması, hayvan hakları için çalışmaların yapılması. Biliyorsunuz ki toplumumuzdaki en zayıf halka maalesef sokak hayvanları. Bir kısmımızda sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgilenmesi lazım. Özellikle üstüne basarak vurguluyorum sahipsiz hayvanlarla. Yani finolarla, ev köpekleriyle, ev kedileriyle ilgilenmiyoruz. Kimsesiz hayvanlar dediğimizde sokaklarımızdaki hayvanlar, sirklerde yaşamaya mahkum edilmiş hayvanlar, hayvanat bahçesindeki hayvanlar. Aklınıza gelmeyen deney için kullanılan hayvanlara kadar. HAYTAP’ın varolma sebebi bu. Sergiler, bağışlar, çalışmalarla elde edilen kaynaklarla sokak hayvanlarına aktarıyoruz. Buraya bu düşünce ile gelen sizlere teşekkür etmek istiyorum. ‘El yalayanlarınız, kuyruk sallayanlarınız her daim bol olsun” diyorum diyerek duygularını ifade etti.

Next Pera Art Gallery kurucularından Nihat Tokat ise açılışta yaptığı kısa açıklamada “Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Geçmiş yıllarda da HAYTAP ile ilgili iki sergi açmıştım. Biz Next Pera Art Gallery ailesi olarak böylesine önemli bir sosyal sorumluluk projesine hem ev sahipliği hem destek vermekten büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Böyle bir proje ile bize gelen ve birlikte çalıştığımız Ayfer Yelken’e de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu proje için ortağım ve çalışma arkadaşım Ferhat Aligil ile bir toplantı gerçekleştirip ardından küratörümüz Zehra Aksoy’la hemen bir boşluk yarattık ve hemen çalışmalarımıza başlayıp bu organizasyonu hazırladık. Bu projede olmaktan dolayı çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Next Art Gallery olarak her daim bu tarz sosyal sorumluluk projeleri için elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

Sergide ayrıca çakıl taşı sanatçısı Ayfer Yelken “HAYTAP” için özel olarak hazırladığı bir tabloyu HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat’a hediye etti.