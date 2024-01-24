Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, şu ifadeleri kullandı:

"İlk 20 dakika çok iyi giriş yaptığımız bir maç oldu. Planladığımız geriden oyun kurarak, rakibin arkasına gitmeyi 2-3 kere başardık. Oosterwolde ve Ferdi'nin muazzam hızları geçişleri yapmamızı engelledi. 20. dakikadan sonra top kaybı yapmaya başladık. Baskıda kaybettiğimiz toplar Fenerbahçe'ye şut imkanı tanıdı. İlk yarının sonunda Figueiredo'nun atılması tüm oyun planımızı bozdu. İkinci yarı 5-3-1 bekleyip rakibi durdurmak istedik çünkü Fenerbahçe'nin hem kaliteli kadrosu var hem de ceza sahasına çok iyi toplar gönderen bir isim Tadic var. Sonradan giren oyuncular hep zindeydi ve iyi oyunculardı. İki tane geçişten pozisyon yakaladık, pozisyon da verdik özellikle Cengiz girdikten sonra. Maçı 0-0 bitirebilirdik ama futbolun güzelliği, maalesef son dakikada penaltıyla maçı kaybettik. Biraz daha sahada sakin kalabilirdik, gereksiz yere verilen fauller, maçın başında bize ve Fenerbahçe'ye verilen kartlar oyuncunun tansiyonunu arttırdı. Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum."

Atan, "Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, bir penaltılarının da verilmediğini söyledi. Penaltı pozisyonu ve hakem kararları hakkındaki görüşünüz nedir?" sorusunu, şu şekilde yanıtladı:

"Batshuayi'nin pozisyonunu izlemedim ama verilen penaltı pozisyonu da verilebilecek bir penaltıymış. Kolu arkasını dönmüş olmasına rağmen top koluna çarpmış. Çok hakemle ilgili konuşmayı sevmiyorum, oyunda kalalım istiyoruz. Oyunu konuşalım ama kime ve neye göre konuşalım. Bunlar da önemli kriterler. Hakemi buraya çok taşımak istemiyorum. Kulübümüz bu konuyla ilgili belki bir açıklama yapmak isterler ama gördüğüm kadarıyla penaltı pozisyonu penaltıydı."

Çağdaş Atan, Deniz Türüç'ün ekstra motivasyonla oynadığı yönündeki bir yorum üzerine ise, "Deniz gayet iyi oynadı, ilk yarı Tadic'in vücudunu kullanıp Ferdi'nin bindirmelerine karşı takip etmesi yönünde uyarmıştık. Bir iki kere futbolun kuralları çerçevesinde Ferdi'yi blokladığı doğru ama bunu yüksek motivasyona bağlamak doğru değil. Oyunu gerecek davranışları görmedim. Oyunun sonunda ben de Deniz'i sakinleştirmeye çalıştım ama bu anlaşılır bir şey, penaltı yiyerek kaybedilen maçta oyuncular böyle tepkiler gösterebilir." açıklamasında bulundu.

Başakşehir Teknik Direktörü, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin kendisi ve Deniz Türüç hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Sayın Selahattin Baki sanırım benim ismimi de kullanarak bir şey söylemiş. Ben bu durumu şampiyonluk yarışına ve isteğine veriyorum. Biz hiçbir zaman yan kulübeyle uğraşmadan, oyunumuza bakarak oyuncularımızı oyunun içinde tutmaya çalışarak, bazen iyi oynayarak bazen de zorunlu durumlarda iyi savunma yaparak lige renk katmaya çalışıyoruz. Benim ismimi kullanmasını strese ve coşkuya bağlıyorum. Benim ne oyunu gerecek, pozisyonu izleyince penaltı olduğunu da söyledim. Oyuncunun da taraftarın önüne gönderilmesini doğru bulmuyorum. Bazı şeyleri kazanırken bazı şeyleri kaybetmemek gerek. Özellikle oyuncuları sosyal medyanın, trol hesapların kötü kullanıldığı ortamda, oyuncuları, hakemleri ve teknik direktörleri ortaya atmayı, yem etmeyi doğru bulmuyorum. Uzun zamandır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe, çok yakın hissediyorlar kendilerini şampiyonluğa, o coşkuyu, hırsı ve isteği anlayabiliyorum. Gayet insani bir duygu. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

Başakşehir'in transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çağdaş Atan, "Dennis 10 haftadır aramızda yok zaten, gerçekten iyi bir oyuncu. Maalesef biz bekleneni alamadık. Sözleşmesini fesh ettik, Watford'a geri döndü. Hücuma kanat bölgesine takviye arayışımız var, orta sahaya 8 numaraya takviye arayışımız var, olursa sol bek alternatifi oluşturma arayışımız var. Emre Mor benim çok beğendiğim ve istediğim bir oyuncu. Fenerbahçe'de bence istediği kadar süre alamıyor, belki bu opsiyonu değerlendirebilir. Görüşmelerimiz devam ediyor, olursa bize güç katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.