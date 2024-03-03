Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağdaş Atan, "Açıkçası çok zor maç olacağını düşünüyordum, beklediğimizden bir tık daha zor oldu." dedi.

Maçın özellikle ilk 15 dakikasında Samsunspor'un baskı yapmaya çalıştığını vurgulayan Atan, şunları kaydetti:

"Uzun toplardan sonra ikinci topları çok iyi topluyorlar, ikinci topları alamadık. 15-20 dakika bocaladık, geriden oyun kurarken, birkaç kere blok kırıp arkalarına geçmeye çalıştık. Kemen bir hata yaptı, rakibe bir şans verdik. Yirminci dakikadan sonra toparladık, maçın kırılma anı kırmızı kart oldu. Kırmızı karttan sonra oyun bizim kontrolümüze geçti. 45-85 arası topa çok sahip olduk, rakibi çok fazla koşturduk. İkinci golü bulamadık, son 5 dakika tekrar bocalama devresi geçirdik."

Samsunspor'un 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmadığının altını çizen Atan, "Samsunspor bu ligde takdiri hak eden bir kulüp. Bugün mücadeleyi hiç bırakmadılar, onları tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bir sürecin içindeydik, ligin 12. haftası bizim için kırılma anı gibiydi, Beşiktaş maçı sonrasında 5. ile aramızda 13 puan vardı, şu an 1 puan fark var. Buradaki değişim göz ardı edilmemeli. Daha coşkulu oynayabilirdik ama zorlu bir rakibe karşı mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, "Sanki takım hala istediğiniz kadar hızlı oynayamıyor. Pas hızında da bir yavaşlık olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Israrla geriden oyun kurmaya çalışıyoruz, bundan da vazgeçmeyeceğimizi söyleyebilirim. Bölüm bölüm uzun toplara başvuruyoruz ama bu oyunun oyuncuyu geliştirecek kısım olduğunu düşünüyoruz. Bana göre çok doğru olmayan yorumları da görüyorum. Bu oyunda ısrar etmenin doğru olmadığı yönünde. Ben katılmıyorum. Herkesin beğendiği takdir ettiği De Zerbi diye bir teknik direktör var, İtalya'da bir şey kazanmadı, İngiltere'de de Avrupa kupalarına gitme hakkı kazandı. Bu hocanın oynattığı oyunda oyuncular devamlı market değerini yükseltiyor. Brighton'ın sattığı oyuncuların değerini biliyorsunuz. Bu oyun planı vazgeçilmezlerimizden biri. Rakibi üzerimize çektiğimizde rakibi kırıp arkaya geçip pozisyonlar yakaladığımız çok sayıda durum var. Topun hızı bugün bana göre de yavaş kaldı. Bu oyun planına sadık kalacağız. Oyunumuzu geliştirerek devam edeceğiz. Mevcut oyunculara bu oyunu oynatmaya çalışıyoruz. Yapacağımız hamlelerle bu oyunun daha otomatik hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü kamp geçirmedik. Başakşehir'in DNA’sında Abdullah hocanın zamanından bu yana pas oyunu var, kulüp ve oyuncular bu oyuna alışmış durumda."