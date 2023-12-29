Çağatay Ulusoy, Kübra dizisiyle Netflix'e geri dönüyor. Geri dönüyor diyorum çünkü Terzi dizisindeki Peyami Dokumacı karakterinden sonra ikinci kez seyirci karşısına çıkacak.

Kübra dizisinin konusu ise şöyle: Kenar mahallede yaşayan kendi halinde bir genç geleceği öngören mesajlar alır. Bu sayede hem takipçi kitlesi hemde güçlü düşmanlar edinir. Afşin Kum'un Kübar adlı eserinden uyarlanan dizi 18 Ocak'ta bizimle buluşacak. Bizimle dememin sebebi benimde merakla bekliyor olmam. Afşin Kum'un daha önce uyarlanan eseri

Sıcak Kafa adlı diziyide büyük bir keyifle izlemiştim. Sıcak Kafa dizisinin distopik ve ironik bir hikayesi vardı. Abuklama virüsüne yakalanan bir kasaba halkının hikayesi... virüse yakalanmayanların kulaklıkla gezip virüsün etkilerinden korunmaya çalışırlar. Böyle bir hikaye Sıcak Kafa'nın hikayesi... Dönelim Kübra dizisine Gökhan karakterinin Kübra adlı bir heseaptan gelen bir mesajla değişmeye başlar. Çağatay Ulusoy'un oyunculuğunu beğenirim. Oynadığı karakterlere başarılı bir şekilde büründüğünü düşünüyorum. Duygu geçişlerinide aynı şekilde başarılı buluyorum. Duygu geçişleri oyunculuğun önemli bir öğesidir. Çağatay Ulusoy Medcezir dizisinde de iyi bir performans sergilemişti. The OC dizisinin Türk uyarlaması olan Medcezir dizisinde Yaman Koper karakterini canlandırmıştı Çağatay Ulusoy... Orjinalindeki adı Ryan Atwood olan Yaman Koper karakterini Benjamin Mc Kenzie canlandırmaktaydı. Çağatay Ulusoy Yaman Koper karakterini canlandırırkenne Ryan'ın vücut dilini orjinaline yakın bir şekilde canlandırmıştı. Bu arada Çağatay Ulusoy yakında Fox Tv'de başlayacak olan Gaddar adlı diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin tanıtımı Fox Tv ekranlarında yayınlanmaya başladı. Eleştirdiğim bir tür olan şiddet dolu bir dizi olacak gibi görünüyor Gaddar dizisi... Ama yinede izleyip göreceğiz diyorum. Umarım başarılı olur. Çünkü dizilerin arkasında büyük bir emek var. Kamera arkasında büyük bir ekip var sonuçta hiç bir dizinin başarısız olmasını istemem. Konudan çok uzaklaştım. Tekrar dönüyorum Kübra dizisine dizinin kadrosu çok geniş bir kadro... Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan, Ahmet Mümtaz Taylan, Cemalettin Çekmece, Erdem Şenocak yeralıyor. Kadronun bu kadar geniş ve başarılı oyunculardan kurulu olması izlenmeyide arttıracaktır. Şimdiden Kübra dizisini Netflix'te bir numarada görüyorum. Başarılı olacağını ve içinde hayata dair mesajlar olacağını düşünüyorum. Bu kadroyla başarı kaçınılmaz olacaktır. 18 Ocak günü izleyip göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler...