BZT Akademi’nin 2019 yılından beri farklı üniversite ve enstitülerin altında faaliyet sürdüren ancak 2021 yılında kendi kurumsal kimliğini kazanmış; Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Makedonya’da temsilciliği bulunan ve dünya çapında uluslararası kongre ve eğitimler düzenleyen uluslararası bir akademik enstitü olduğunu söyleyen Baha Ahmet Yılmaz “Yani bana göre Türkiye’de iyi bir akademik ortamın yaratılabilmesi iyi bir akademik organizasyon yeteneğine bağlı. Bu nedenle akademisyenler, akademisyen adaylarının ve araştırmacıların kendi bulgularını sunabilecekleri ve mesleki gelişimlerini sağlayabilecekleri alanların eksikliklerini belirleyerek bunları olabildiğincekapatabilmek amacıyla BZT Akademiyi kurduk.Uluslararası anlamda ise ilk etapta Avrupa merkezci bir bakış açısı ile yola çıkmış olsak da esas ihtiyacın Türki Cumhuriyetler merkezde olmak üzere Orta Asya, Kafkasya ve Balkan coğrafyasında olduğunu gördük. Bu nedenle Avrupa merkezci bakış açısını kısa sürede bu bölgeler ve Avrupa arasında bir köprü kurma vizyonuna dönüştürdük. Bunun da sonrasında ilgili bölgelerde ciddi karşılığı olduğunu şahit olduk” diyor.

TÜRKİYE İLE BİRLİKTE İKİNCİ ESAS MERKEZ: AZERBAYCAN

Ulu Önde Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir’ ve Haydar Aliyev’in ‘Tek millet iki devlet’ sözlerini kendisine rehber edinerek Türkiye’nin yanında en güçlü merkezlerini Azerbaycan’da kurduklarını ifade eden Yılmaz “BZT Akademi’nin en etkin şubesinin Azerbaycan’da kurulmasının elbette bu yalnızca temel motivasyonu ve çıkış noktası. Ancak bunun yanında başarımızın altında Azerbaycan’daki akademisyenlerin akademimize gösterdi yoğun ilgi ve bizi her anlamda üniversiteler (kurumsal) boyutunda desteklemesi yatıyor. Öyle ki şu anda resmi olarak Azerbaycan’a 11 üniversite ile protokol imzalamış durumdayız. Bununla da sınırlı kalmıyoruz. Türkiye’deki ve Azerbaycan’daki üniversiteler arasında köprü rolü üstlenerek işbirliği protokollerinin imzalanmasını ve değişim programlarının geliştirilmesini sağlıyoruz.BZT Akademi Orta Asya ve Kafkasya sorumlusu Dr. FarahilaBabayeva-Şukurova’nında bu anlamda en büyük destekçimiz olduğunu söyleyebilirim. Öyle ki yalnızca Azerbaycan değil, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan ve Rusya başta olmak üzere bölge ülkelerindeki üniversiteler ile işbirliği kurmamızı ve ortak kongreler gerçekleştirmemizdeki şahsi çabasının takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Bugün BZT Akademi Orta Asya ve Kafkasya’da böyle bir etkinliğe sahipse değerli hocamızın yoğun çabasının bir sonucudur” dedi.

ULUSLARARASI KONGRELERİN BAŞARISI VE YOĞUN İLGİ

BZT Akademi’nin başarısının dünya çapında gerçekleştirilen uluslararası kongrelere bağlı olduğunu gördüklerinin altını çizen BZT Akademi Kurucusu Baha Ahmet Yılmaz, bu kongreleri bu kadar başarılı yapan formülleri ise şöyle açıklıyor:

“Aslında bunu yılların birikiminin yanında tek bir sebebe bağlamakta sanıyorum haksızlık olacaktır. Öyle ki biz alanlar özelinde gerçekleştirdiğimiz her kongremizi %55 yabancı katılımcı oranı ve en az 15 farklı ülkeden katılım ile çevrimiçi veya yüz yüze bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ancak bir katılımcı adayını BZT Akademisinin bir üyesi olarak görüyoruz ve çözüm odaklı bir yaklaşımla sorunları ele alıyoruz. Siz zaten dünyada böyle bir işbirliği misyonu hedeflediğiniz zaman karşı taraftan kolay kolay olumsuz bir yanıt almıyorsunuz. Önemli ona buna cesaret etmek. Her ne kadar isim kısmında daha kapsayıcı isimler belirlesek de kongrelerimizi alanlar özelinde gerçekleştiriyoruz. Örneğin 4. Uluslararası Artemis Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Kongresi altında 3 kongre gerçekleştiriyoruz. Bunlardan ilki 4. Uluslararası Artemis Fen, Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler; ikincisi Sosyal ve Beşeri Bilimler; üçüncüsü ise Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Kongresi.”