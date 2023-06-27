Cadde ve bulvarları kendi seralarında özenle yetiştirdiği rengârenk çiçekler ile donatan Büyükşehir Belediyesi, özel günlerde de vatandaşları unutmuyor.

ESKİŞEHİR- Büyükşehir Belediyesi geleneksel hale getirdiği ve yıllardır devam eden uygulamayı bu yıl da sürdürerek arife günü mezarlıklarda yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara birbirinden güzel çiçekleri ücretsiz olarak dağıttı.

Kent merkezinde Asri, Esentepe ve Zincirlikuyu mezarlıkları ile kırsal ilçelerde yıllardır olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde kurulan stantlarda çiçek dağıtımı gerçekleştirilirken, vatandaşlar uygulama nedeniyle Başkan Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür ettiler.

Vatandaşlar, “Yıllardır bir gelenek olan bu uygulamanın devam etmesini çok değerli buluyoruz. Bayram öncesi yakınlarımızın mezarlarına çiçekler diktik. Anlamlı ve çok güzel bir düşünce. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.” dediler.

Ayrıca vatandaşların kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için Asri Mezarlığa arife gününden itibaren bayram süresince ücretsiz otobüs ring seferleri düzenleniyor.

HABER: EMİR YÜCEL