İZMİR- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken Kültür ve Sanatın Geleceği” sempozyumunun ilk gün etkinlikleri kapsamındaki “Yerel Yönetimler ve Sanat” konulu oturuma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen konuşmacı olarak katıldı. Oturum yazar Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde siyasetçi Ali Dinçer anısına düzenlendi.

İzmir’de sanat ve kültürel alanda yürütülen çalışmaların temelinde demokrasi olduğunu belirten Başkan Soyer, bu alanda yapılan çalışmalardan bahsetti.

Yerel yönetimler ve sanat ilişkisine değinen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise çocukluk ve gençlik dönemleri ile eğitim yaşantısından örnekler verdi. Büyükerşen Eskişehir’de çocukluk yaşlarında arkadaşlarıyla amatör olarak tiyatro kurma çalışmasına giriştiklerini ve yaşadıkları zorlukları anlattı. Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının çok önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Büyükerşen, Eskişehir’in kültür ve sanat alanında Anadolu’nun çok önemli bir şehri olduğunu belirterek, bu sürece en büyük katkıyı Eskişehirlilerin sahiplenerek verdiğini belirtti.

HABER: EMİR YÜCEL