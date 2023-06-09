İSTANBUL - Etkinlikte öğrenciler ile birlikte çevre temizliği yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Marmara Denizi ve kumsalların kirletilmesine isyan ederek; “Marmara Denizi hiç kimsenin babasının fosseptik çukuru değildir. Çöp kovası hiç değil” diye konuştu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası’nın kapsamında gerçekleşen 8 Haziran Marmara Denizi Günü, Marmara Denizi’ne kıyısı olan ilçelerde farkındalık ve çevre bilincinin arttırılmasına yönelik etkinliklerle kutlandı.

Çevre gönüllülerine plaket takdim edildi

Marmara Belediyeler Birliği ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle Büyükçekmece sahilinde gerçekleştirilen etkinliklere okullar ve çevre dernekleri de katkı sundu. 8 Haziran Marmara Denizi Günü etkinlikleri öğrencilerin Büyükçekmece sahilinde gerçekleştirdiği çevre temizliği ile başladı. Öğrenciler kumsalda tonlarca cam ve pet şişe, ambalaj atığı ve çöp topladı. Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından deniz kirliliğine dikkat çekmek için yaptırdığı dev balık, öğrencilerin kıyından topladığı binlerce pet şişe ile kaplandı. Öğrenciler ile birlikte çevre temizliği yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, etkinlik sonunda Büyükçekmece Belediyesi’nin Fahri Çevre Danışmanı Kadir Uğur’a ve çevre aktivisti sanatçı Zeliha Sunal’a çevre konusunda yapmış oldukları çalışmalardan ötürü plaket takdim etti. Başkan Akgün, çevre etkinliğine katkı sunan okullar ve çevre derneklerine de teşekkür plaketi verdi.

“Şehrimizin kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz”

8 Haziran Marmara Denizi Günü, Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün şunları söyledi: “Ben Marmara Belediyeler Birliği’nin encümen üyesiyim. Marmara Belediyeler Birliği olarak Marmara Denizi ile ilgili almış olduğumuz karar doğrultusunda Dünya Çevre Günü kutlamaları çerçevesinde bugün Büyükçekmece Sahili’nde denizdeki atıkları özellikle içilip de boş şişelerin denize atıldıklarını çokça görüyoruz. Bu temizliği ve kumsaldaki temizliği dikkat çekici bir şekilde bölgemizin okullarıyla birlikte yaptık. Çocuklarla büyüklere örnek olmaya çalıştık. Çocuklar büyüklerin dikkatini çekti. Marmara Denizi hiç kimsenin babasının foseptik çukuru değil. Çöp kovası hiç değil. Gemide içip şişesini atan, Büyükçekmece sahillerinde özellikle cumartesi, pazar günü içtikleri şişeleri denize atanlar ve sonra bu denizde yüzerken ayakları kesilenler yüzlerce, binlerce insana bugüne kadar rastladık. Bu deniz kirliliği ve şehrimizin kirliliği Suriyelilerin, Afganların özellikle dışarıdan gelen bu grupların bölgemize cumartesi, pazar günleri denize girmek üzere gelmeleriyle artık çığırından çıktı. Şehrimize gelebilirler. Denize girebilirler ama şehrimizin kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Büyükçekmece İstanbul halkının yazın özellikle sayfiye alanı olarak kullandığı bir ilçedir hala. Büyükçekmece sahilleri pırıl pırıl. Büyükçekmece koyu pırıl pırıl. Gelip burayı kirletmeye hiç kimsenin hakkı yok. Halkımızla birlikte, gençlerimizle birlikte, çocuklarımızla birlikte daha güzel, daha temiz bir Marmara Denizi, daha temiz bir Büyükçekmece kumsalı, daha temiz plajlar, daha temiz kordon yaratmak için biz Büyükçekmece ailemizle seferberiz. Milletin de, buradan istifade edenlerin de bize ayak uydurmalarını özellikle rica ediyoruz.’’

HABER: GİZEM ÇAKAL