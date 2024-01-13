Pandeminin tüm dünyayı etkisini altına aldığı günlerde, tarifsiz acılar yaşadık. Kayıplarımız oldu, koronayı çok ağır atlatanlar oldu. Neredeyse tüm dünyada salgına yakalanmayan kalmadı. Küresel salgından korunmak için icat edilen aşıların yan etkileri olduğu iddia edildi.

Ortaçağda ortaya çıkan veba salgınının etkileri üzerine kuruluydu dünya. Şimdi sosyo – ekonomik – siyasi ve kültürel olarak pandemi sonrası yepyeni bir dünyada yaşıyoruz. Adeta kartlar yeniden dağıtıldı. Yeni şartlara uyan bireyler ve toplumsal yapılar (dernek, şirket, siyasi parti v.b) yaşayacak, değişime ayak uyduramayanlar tarih sayfasından silinecekti.

SİNEMANIN GEÇTİĞİ KESKİN VİRAJ

Sinema sektörü de zorlu bir süreçten geçti. Pandeminin yaşandığı iki yıl boyunca ne bir sinema filmi çekildi, ne de bir sinema salonu açıldı. Zaten iki yıl boyunca kimse evinden çıkamıyordu. Hal böyle olunca, bu süreçte film ve dizi yayını yapan dijital platformlar altın çağını yaşadı. Borsada hisseleri o dönemde tavan yaptı. Yerli sinema filmleri ve bazı Türk dizileri de küresel çapta yayın yapan bu dijital film platformlarında yerlerini aldılar.

BARBIE PEMBE BİR TABLO ÇİZDİ

Sinema sektörü karanlık günlerden geçerken, bir sinema filmi simsiyah tabloyu toz pembeye çevirdi. Bu sinema filmi Barbie’den başkası değildi. Sinema seyircisi filmi merak etmekten çok, sinema salonlarını özlemiş gibiydi. Barbie’nin küresel hasılatı 1 milyar 380 milyon dolara ulaştı. Barbie filminin Oppenheimer filmiyle yaşadığı rekabet, her iki filme de yaradı. İlk nükleer silahın geliştirilmesinde büyük rol oynayan Amerikalı fizikçi Robert Oppenheimer’ın hayatını konu alan film, Türkiye’de Barbie’den daha çok ilgi gördü. Sonuçta sinema salonları uzun bir dönem sonra rahat bir nefes almış oldu.

Günümüze geldiğimizde sinema salonları yerli ve yabancı iddialı filmlerle doldu taştı. Ahmet Mümtaz Taylan ve Feyyaz Yiğit Çakmak’ın başrolünü oynadığı Ölümlü Dünya 2, gişelerde bir buçuk milyonu aşan bir seyirci hasılatına ulaştı. Çocukların severek izlediği Rafadan Tayfa’nın sinema versiyonu Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör, 700 bin rakamını zorluyor. Nefes filminin ikincisi Nefes – Yer Eksi İki 500 bin izleyici rakamına koşuyor.

Disney yayınlamadığı için eleştiri oklarının odağındaydı. Atatük filminin ikincisi yine sinema salonlarında. İlk hafta iyi bir izlenme rakamı yakaladı.

Bir de oldukça iddialı bir komedi filmi girdi vizyona. Oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç’ın oynadığı Kolpaçino 4 –4’lük filminin, sömestr tatilinin yaklaştığı bugünlerde nasıl bir izlenme rakamı yakalayacağı merak konusu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Dijital platformlar biraz ikinci plana itilecek gibi. Ama hal böyle diye sinema sektörünün rehavete kapılmaması lazım. Dijital platformların ulaşamadığı oyunculara ulaşmalı. Senaryoda ve kurgu efektlerinde kesenin ağzını açmalı, ucuza kaçmamalı. Yaşanan bu rekabette sinema salonlarına da iş düşüyor. Daha yaratıcı olmalılar. Ev konforunda sinema gibi projelere yenilerini eklemeliler. Haftaya bir sonraki yazımda görüşmek üzere…