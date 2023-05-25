Bursa

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Hatay'da afetzedelerin yaralarının sarılması için destekler sürüyor.

Depremlerin ikinci haftasında Hatay'da görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 3 bölgede 110 bin metrekare alanda 2 bin konteynerlik yaşam alanları oluşturdu.

Altyapıları tamamen Bursa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Umuda Koşanlar Bursa Uluçınar Konteyner Kenti, Çilek Mobilya'nın katkılarıyla oluşturulan Uludağ Konteyner Kenti ve Büyükşehir'in kurduğu en büyük konteyner kent olan Bursa Konteyner Kenti'nde yaşam başladı. Bu alanlarda 10 bine yakın kişi konaklıyor.

Büyük afet sonrası hayata yeniden tutunmaya çalışan depremzedelerin tüm ihtiyaçları Büyükşehir tarafından karşılanıyor.

Hatay'da oluşturdukları konteyner kentleri gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem afetzedelerle sohbet etti hem de ihtiyaçlarını dinledi.

Büyükşehir, BUSKİ ve Büyükşehir iştirakleri ile bölgeye bugüne kadar 160 milyon lirayı aşan yatırım ve destek yapıldığını aktaran Aktaş, konteyner kentlerin temizliğinden sinekle mücadeleye ve yardımların dağıtımına kadar tüm hizmetleri kesintisiz sürdürdüklerini bildirdi.

Ziyaretiyle depremzedelere her zaman yanında olduklarının mesajını veren Aktaş, "Ülkemize büyük geçmiş olsun. İlk güne göre vatandaşlarımızın hayata biraz daha umutla bakmaları bizi sevindirdi. İnşallah kalıcı konutlarla bütün yaralar sarılmış olacak. Biz sonuna kadar depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hatay'da 3 öğün yemek ihtiyaçları Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan Konya Büyükşehir Belediyesinin kurduğu konteyner kenti de ziyaret eden Aktaş, sohbet ettiği afetzedelere yemek dağıttı.

AA