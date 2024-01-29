Bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, iki ülke basın mensuplarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Altan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hafta içerisinde Romanya'yı ziyaret edeceğini hatırlatarak, iki ülke arasında tarihten gelen güçlü ilişkiler bulunduğunu dile getirdi.

Altan, iki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin yakın zamanda kurulmasının planlandığını belirterek, "İki ülke de NATO üyesi. 4 F-16 savaş uçağımız Romanya hava sahasını korumakta. Karadeniz'de mayın tehdidine karşı Türkiye-Romanya-Bulgaristan olarak ocak ayı başında mutabakat muhtırası imzalandı." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında 11 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu kaydeden Altan, Romanya'nın birçok şehrinde Türk iş insanlarının yatırımları olduğunu vurguladı.

Altan, medyalar arasındaki temasla iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişeceğinin altını çizerek, buluşmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Romanya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Milletvekili Nicolae Georgescu, iki ülke arasında herhangi bir sorun olmadığını, medya ile bu ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini söyledi.

"Kıdemli Gazeteci Konuşması" programı kapsamında konuşan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Romanya'ya yaptığı ziyaretlere ilişkin hatıralarını anlatarak, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi, spor ve birçok alandaki ilişkilerin güçlü olduğunu kaydetti.

Romanya Profesyonel Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Madalina Corina Diaconu ise basının geleceği için gazeteciler arasında güçlü ilişkiler kurulması gerektiğini, farklı alanlarda işbirliği yapılacağını söyledi.

YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut, YEE olarak kültürel iletişim ve etkileşim bağlamında medya temsilcileriyle buluşmak ve iki ülke medya temsilcilerini YEE bünyesinde bir araya getirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Barut, medya buluşmaları kapsamında 3. çalışmayı Arnavutluk'ta, 4. çalışmayı da Romanya'da düzenlediklerini belirterek, "Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım' felsefesini sahada bu tür etkinliklerle icra ediyoruz. Bu felsefe kapsamında yeni medya buluşmaları yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Programda, Bükreş YEE Koordinatörü Mustafa Yıldız da kurumunun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Toplantılar kapsamında gazeteciler, Romanya ile Türk basını arasında işbirliğini artırmanın yollarının yanı sıra iki ülke basınında gerçeklerin doğru yansıtılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.