BUGÜN GÜNLERDEN EĞİTİM DOSTLARIM!

YENİ EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI ÇOCUKLARIMIZA BAŞARILAR GETİRSİN!

ÖĞRETMENLERİMİZE BAŞÖĞRETMENİMİZ ATATÜRK BAŞTA OLMAK ÜZERE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM.

Öncelikle EĞİTİM MİLLİ OLMALI!

EĞİTİM ÇAĞDAŞ OLMALI VE BİLİM TEMELLERİNE DAYANMALI;

EĞİTİM MİLLİ TEMELLERİ ESAS ALMIŞ OLAN MEB'dan YÖNETİLMELİ VE BİR OLMALI!

(TEVHİD-İ TEDRİSAT /EĞİTİM VE ÖĞRETİM BİRLİĞİ)

Hurafelerden,baskılardan uzak olmalı ve

20 senedir yapıldığı gibi oradan oraya atılmamalı!

Çocuklarımız deney aracı OLMAMALI diyerek yanlışlardan dönülmesini istemek TC.vatandaşı olarak dileğim...



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ATATÜRK'ÜN EĞİTİM-ÖĞRETİM'E VE ÖĞRETMENLERİMİZE BAKIŞINI ANLATAN BİR ANEKTOD...

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“ÖĞRENCİ GÖZÜ İLE ÖĞRETMEN

Ankara'da bir ilkokul açılmıştı. Köşkün çevresinde bulunan bu okulu bir gün Atatürk ziyaret etmiş.

Öğretmen tahta başında öğrencilere ders veriyormuş. Cumhurbaşkanı girer girmez saygı işaretini vermiş, çocuklar ayağa kalkmış ve oturunuz işaretini verdikten sonra yüzünü tahtaya çevirerek derse devam etmiş. Atatürk, beş on dakika ayakta ders dinlemiş ve çıkarken öğretmen yine aynı ses, aynı eda ile çocukları ayağa kaldırmış ve oturunuz işareti verir vermez derse devam etmiş.

Gazi kapıdan çıkarken yanındakilere:

- "Gördünüz mü öğretmeni? Cumhurbaşkanına önem vermedi" demiş ve ilave etmiş:

- "İlk öğretmen vatanın en hayırlı elemanı. Onlar vatan çocuklarıyla o kadar kaynaşmışlardır ki, adeta çocuklaşmışlardır. Onların gözünde, en sevgili öğrencilerdir. Bu öğretmen eğer dersini bırakıp saygısını göstermek için yanıma gelseydi ve çıkarken beni merdivenlere kadar geçirse idi, öğrencileri gözünde küçülür, belki prestijini kaybederdi. Öğrenci gözünde en saygılı, en büyük adam öğretmendir." demişlerdir.

Asaf İLBAY

Kaynak: Tan Gazetesi: 08/06/1949”

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ÖĞRETİM AİLEDE BAŞLAR HAYAT BOYU DEVAM EDER;EĞİTİM DE İYİ ÖĞRETMENLERİN VATANDAŞLIK GÖREVİDİR.