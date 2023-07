Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Başarılı oyuncular Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman yeniden birlikte tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 10 sene önce 2 sezon boyunca kapalı gişe oynanan ‘Pragma’ oyununda birlikte sahneye çıkan Gülsoy ve Teoman, ortak oldukları yeni oluşumları Art 12 bünyesinde yeni oyun hazırlığındalar. Bugüne kadar yer aldıkları tüm projelerde oyunculuklarıyla büyük beğeni toplayan Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman sanatın birçok alanında, yenilikçi yaklaşımlarla projeler üretmek için Art 12’yi kurdu. Daha önce 2 sezon boyunca kapalı gişe oynanan ‘Pragma’ oyunuyla sahneye çıkan ikili sonrasında ‘Mahalle’ filmini birlikte yönettiler ve beraber oynadılar. Gülsoy ve Teoman, yeni oluşumları Art 12’nin çatısı altında ilk olarak bir tiyatro oyununun çalışmalarına başladılar. Sonbahar sezonunda tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanan ikilinin hangi oyunu sahneye koyacağı ise merakla bekleniyor.

ÜNLÜ ORGANİZATÖR NEDİM AKA DURMADAN ÇALIŞIYOR...

İstanbul Anadolu yakasının yeni eğlence merkezi “Elite World Grand Küçükyalı Hotel'' içinde yer alan , “Grill ocakbaşı” her hafta ses getiren etkinliklerine devam ediyor. Bu hafta cok sevılen ve aranılan solist Pınar Doğan ile çok eğlenceli bır gece gecirildi. Ülkemizde ve yurt dışında yaptığı programlar ile haklı bır üne sahip sanatçı herkese hitap eden repertuarıyla, her türde şarkılar söylerek tüm izleyenleri coşturdu. Adalar manzarası eşliğinde, harika bir ortamda ünlü organizatör ve menajer Nedım Aka’nın organizasyonunda gerçekleşen gecede eğlence doruklara ulaştı. Konukların dansları ile renklenen ve hepbir ağızdan şarkılar söylenen program ilerleyen saatlere kadar devam etti. Etkınlıkler her cumartesi gecesi bir ünlü sanatçı ile devam ediyor.

USTA OYUNCU UĞUR YÜCEL, ‘NEYZEN’İN YAZ OYUNLARIYLA SAHNEDE…

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, Uğur Yücel’in sahnede devleştiği tek kişilik oyunu ‘Neyzen’ tiyatroseverlerle buluşmaya sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul’un iki yakasında seyirci karşısında olacak usta oyuncu, Neyzen Tevfik’i ölümsüzleştirmeye devam edecek. Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ve sahnelenmeye başladığı günden bu yana kapalı gişe devam eden ‘Neyzen’ 1 Ağustos’ta Göztepe Özgürlük Parkı’nda seyirciyle yeniden buluşacak. Yaz boyunca açık hava sahnelerinde olacak oyun, sonbahardan itibaren turne programıyla yeni şehirlerde tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, Uğur Yücel’in sahnede devleştiği oyun Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor.

ANLAMLI DÜET...

2021 yılında kaybettiğimiz büyük yorumcu Ercan Turgut, vefatından kısa bir süre önce stüdyoya girerek sevilen şarkısı “Tövbe” yi yeniden yorumladı. Ercan Turgut’un daha önce yayınlanmamış olan bu kaydı, Türk pop müziğinin güçlü kadın seslerinden Yeliz'in, duygu yüklü yorumu ile buluştu. Söz ve müziği Ercan Turgut’a, düzenlemesi Serdar Seçme’ye ait olan Ercan Turgut feat Yeliz “Tövbe” single’ı, Ossi Müzik müzikseverlerle buluşuyor. Yeliz’in, ilk kez “Ercan Turgut’a Saygı Konseri” nin finalinde seslendirdiği düet hem Yeliz’i hem de izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Bu özel single’ın mix’i ve mastering’i de Serdar Seçme tarafından yapıldı.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın..