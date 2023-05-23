Samimi bir insandı Sesigüzel, düşündüklerini bütün yalınlığı ile ortaya dökerdi.

60’lı, 70’li yılların süper yıldızıydı, plakları satış, filmleri seyirci rekoru kırıyordu.

Anadolu’nun İstanbul sahnelerinde yankılanan sesiydi Nuri Sesigüzel. Konservtuar eğitimi almamıştı; çekirdekten yetişme bir “aşık”tı.

“Karakaş gözlerin elmas” türküsüyle şöhretin zirvelerine tırmanmıştı Sesigüzel. Toplumun her kesiminde hiç de küçümsenmeyecek oranda dinleyicisi vardı.

Nuri Sesigüzel’in vefat haberi bir başka dağladı yüreğimi, “Bir vefasızlık mı?” sorgulaması yapmaktan alamadım kendimi..

Pandemi öncesi sözleşmiştik, buluşup özlem giderecektik. Yıllarca şöhretin zirvelerinde yaşamış bir sanatçının inzivaya çekilmesinin nedeni neydi? Şöhret sarhoşluğunu nasıl yenebilmişti? Unutulmaktan rahatsız olmayacak mıydı?

Hepsini uzun uzun konuşacaktık.

Olmadı.. Pandemi süreci, Sesigüzel’in bel fıtığı, kalp yetmezliği.. buluşmamızı sürekli erteledi.

Samimi bir insandı Sesigüzel, düşündüklerini bütün yalınlığı ile ortaya dökerdi.

60’lı, 70’li yılların süper yıldızıydı, plakları satış, filmleri seyirci rekoru kırıyordu.

Anadolu’nun İstanbul sahnelerinde yankılanan sesiydi Nuri Sesigüzel. Konservtuar eğitimi almamıştı; çekirdekten yetişme bir “aşık”tı.

“Karakaş gözlerin elmas” türküsüyle şöhretin zirvelerine tırmanmıştı Sesigüzel. Toplumun her kesiminde hiç de küçümsenmeyecek oranda dinleyicisi vardı. Gençler, gece klüplerinde “Karakaş gözlerin elmas” türküsüyle bossanova yapıyorlardı..Her kesimde dinleyici bulmasının nedeni, Sesigüzel’in şöhret merdivenlerinde hızla yükselmesini sağlayan “Karakaş gözlerin elmas” türküsünü bossanova ritminde çalıp söylemesi olabilir miydi?

Bu konuyu kendisine sorduğumda, “Ben bossanova mossanova bilmem; ustamdan öğrendiği gbi çalıyorum, ustamdan öğrendiğim gibi söylüyorum” demişti. Batı hayranlığımız, müzik ve dans kültürümüzün zenginliğini görmemize engel oluyor.

70’li, 80’li yıllarda Fransa’nın Diyon kentinde düzenlenen uluslararası halk oyunları yarışmasında Türkiye, yıllar yılı birinciliği kimselere bırakmamıştı. Çünkü, hiçbir ülkenin 1200’ü aşkın halk oyunu çeşidi yoktu. Hepsinin de kendine özgü müziği ve figürleri vardı. Her yıl Türkiye’nin birinci olmasından sıkılan Fransız organizatörler yarışmayı halk oyunları ve halk müziği olarak iki kategoriye ayırdılar. Türkiye heriki dalda da şampiyonluğu kimselere bırakmayınca, katılan ülke sayısının azalması nedeniyle, bu etkinlikler giderek sönükleşti..

“Ne zaman bir Anadolu türküsü işitsem şairliğimden utanırım” demişti, Bedri Rahmi Eyüpoğlu. Nuri Sesigüzel böyle zengin bir kültürün başarılı bir temsilcisi olduğu için toplumun her kesimi tarafından kabul gördü ve şöhret merdivenlerini hızla tırmandı.

FİLM GİBİ BİR HAYAT HİKAYESİ

Asil adı Nuri Kaçtaş olan Nuri Sesigüzel, 1937 yılında Şanlıurfa'nın Birecik kazasında doğmuştu. Çiftçilik yapan ve Beziki aşiretinden olan babası 'Mağo Ağa' (Mehmet) Urfa'ya bağlı Halfeti'nin Karamezra köyündendir. Annesi Nazey ise Ketik aşiretlerindendi.

İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra 13-14 yaşlarında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi ve saz çalmaya başladı. İlk gençlik yıllarında komşu kızına aşık olan sanatçı, sevdiğine kavuşamamanın üzüntüsüyle “ince hastalık” (verem) geçirmişti.

Sesigüzel, Denizli Er Eğitim Merkezi'nde askerliğini yaptıktan sonra memleketi Birecik'e döndü. Sevdiği kızın babasının görevi dolayısıyla İstanbul’a taşındıklarını öğrenen Sesigüzel, 1960 yılında İstanbul'a gitti ve ablasının Balat'taki evine yerleşti. 1961 yılında, yapılan sınavları kazanarak İstanbul Radyosu’na giren sanatçıya, canlı yayınlanan ilk programında, dönemin ünlü saz sanatçısı Nida Tüfekçi eşlik etmişti.

Yanık sesiyle büyük beğeni toplayan Sesigzel’in şöhreti kısa sürede büyüdü ve gazinocuların, plakçıların ve sinemacıların dikkatini çekti. Soyadı Sesigüzel olarak değiştirilen Sesigüzel 'Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük' adlı ilk 45'liği ile şöhret merdivenlerini tırmanmaya başladı.

Sesini Anadolu’ya daha net duyurabilmek için bir süre Ankara Radyosu’nda çalışmak istiyordu. Ankara Radyosu’nun açtığı sınavları kazanan sanatçı, halk müziğimizin ünlü derleyicisi Muzaffer Sarısözen’in korosuna katıldı. Bu arada solo programlar da yapıyordu..

Sesigüzel, Ankara’da bulunduğu sırada, ablasının aracılığı ile tanıştığı Aysel ile evlendi.

Gazinocuları, plak şirketlerinin ve filmcilerin cazip tekifleri Sesigüzel’in yeniden İstanbul’a dönmesine neden oldu. 300’den fazla plak yaptı ve pekçok filmde başrol oynadı.

Uzun süredir bir hastanede tedavi gördüğü bilinen 86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in gerçek ölüm nedenini, “toplu organ yetmezliği” olarak açıklandı. Asıl adı Nuri Kaçtaç olan Nuri Sesigüzel Aysel Sesigüzel ile evli ve Birgi Canberk adında bir kızı ile Mehmet Sesigüzel adında bir oğlu var.

Geçen yıl bel fıtığı nedeniyle operasyon geçiren Sesigüzel'in, ayağa kalkmakta zorlandığı biliniyordu. Sesigüzel,Pazar günü öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NURİ SESİGÜZEL FİLMLERİ

(1977) Bir Yiğit Gurbete Gitse

(1975) Deli Deli Tepeli

(1975) Bahtı Kara Yarim

(1974) Başa Gelen Çekilir

(1973) Züleyha

(1970) Günahımı Çekeceksin

(1970) Kaderin Oyunu

(1970) Ham Meyve

(1969) Bir Aşk Türküsü

(1969)Dost Hançeri

(1969) Gelin Ayşe'm

(1969) Kendi Düşen Ağlamaz

(1969) Mahallenin Namusu

(1969) Mezarımı Taştan Oyun

(1969) Tütüncü Kız Emine

(1969) Vatan Borcu

(1969) Gül Ayşe

(1968) Kara Sevda

(1968) Yayla Kartalı

(1968) Kara Yazım

(1968) Yaşamak Haram Oldu

(1968) Mezarım Mermerden Olsun

(1967) Acı Türkü

(1967) Garipler Sokağı

(1967) Acı Tutku

(1967) Aşkınla Divaneyim

(1966) Seher Vakti

(1966)Kara Tren

(1966) Fabrikanın Şoförü

(1966) Geceler Yarim Oldu

(1966) Kartal Yavrusu Hamido

(1966) Burçak Tarlası

(1965) Ağlayan Gözler

(1964) Fabrikanın Gülü

(1963) Kara Yılan

“ÜRETMEZSEK AÇ KALIRIZ” DİYORDU

Anadolu gerçeklerini çokiyi bile sanatçı, her konuda üretken bir millet olmalıyız diyordu. Urfa’da kurulacak bir iplik fabrikasına ortak olmuş, son yıllarını da kurduğu çiftlikte geçirmiş, çevresindekilere, sanatçılara ve gençlere örnek olmak istemişti.

Sesigüzel dostumuza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı Cennet olsun.