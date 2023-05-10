Haber: MELİKE BİRGÖLGE

Tiyatro Eleştirmeni - Gazeteci - Yazar Üstün Akmen adına başlatılan, 2016 – 2017 tiyatro sezonundan bu yana gerçekleştirilen, ‘Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’ töreninde; prodüksiyon, oyuncu, tasarımcı ve özel ödüller, görkemli bir gecede sahiplerini buldu.

Gelenekselleşmiş ‘Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’ töreni, pandemi nedeniyle 2019’dan beri yapılamadığı için, geçtiğimiz üç yılın ödülleri de kazananlara takdim edildi.

Oyuncu Ayşe Lebriz Berkem’in sunduğu tören, Şaylan Akmen’in açılış konuşması ile başladı.

Şaylan Akmen, gecenin başında, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü kategorisindeki ödülleri, Tamer Levent ile birlikte kazananlara takdim etti.

ÖDÜLLER KADINLARA VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE!

Ödül töreninde kadın oyuncuların çoğu, takdim edilen ödüllerinin akabindeki yaptıkları konuşmalarında, aldıkları ödülleri, kadınlara ithaf ettiler. Birçok oyuncu tarafından, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanuna vurgu yapıldı.

28 yıldır tutuklu olan İlhan Sami Çomak ‘Hayat Seni Çok Seviyorum’ oyunuyla ‘Yılın Yerli Oyun Yazarı’ seçildi. Çomak’ın adına ödülü Gülseven Medar ve Ali Tekbaş aldı. Oyuncular, Çomak’ın, Silivri Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden yazdığı mektubu Kürtçe ve Türkçe olmak üzere iki dilde okudu.

Tamer Levent, Okan Bayülgen, Hayko Cepkin’in yaptığı espriler geceye renk katarken, Hikmet Körmükçü, Suna Selen, Zihni Göktay, Naşit Özcan da onur ödülünü aldılar.

ÜSTÜN AKMEN TİYATRO SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLLERİ / 2022-2023

Tamer Levent - Uyandığımda Sesim Yoktu - BU Yapım

Olcay Tanberken - İzlanda'nın Başkenti - Asmalı Sahne

Gökhan Eraslan - Çıkmaz Sokak - Şişli Tiyatrosu

Ebru Unurtan Urağ - Camille ‘Düşünce’ - Tiyatro Pafta

Aslı İktu - Mata Hari - Thinkhouse

‘Ben’ Serisi - ‘Kurtuluş’ - Tiyatro PAS

Kadınlar Bölümü.IR - Xarovan Eskandari

Silüet - PAT Atölye

ÜSTÜN AKMEN TİYATRO ÖDÜLLERİ / 2022-2023

Yılın Prodüksiyonu: Richard (Kabare Dada)

Yılın Oyunu: Cadı Kazanı (İstanbul Şehir Tiyatroları)

Yılın Müzikali: Jekyll & Hyde (Antre Production)

Yılın Yönetmeni: Nurullah Tuncer (Don Kişot'un Yeni Maceraları)

Yılın Yerli Oyun Yazarı: İlhan Sami Çomak (Hayat Seni Çok Seviyorum)

Yılın Dramaturgu: Dilek Tekintaş (Richard)

Yılın Kadın Oyuncusu: Şenay Gürler (Medea’ya Göre Ahlak)

Yılın Erkek Oyuncusu: Caner Cindoruk (Eve Dönüşler)

Yılın Kadın Komedi Oyuncusu: Yeşim Koçak (Tartuffe)

Yılın Erkek Komedi Oyuncusu: Timur Acar (Şirreti Evcilleştirmek)

Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu: Ezgi Eneç (Medea'nın Parmak İzleri)

Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu: Alper Şimşek (Eve Dönüşler), Nejat Uygur (Paraya Hayır)

Yılın Sahne Tasarımı: Aytuğ Dereli (Kafkas Tebeşir Dairesi)

Yılın Giysi Tasarımı: Cemre Bulak (Babalar ve Oğullar)

Yılın Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan (Fosforlu Cevriye)

Yılın Sahne Müziği: Batuhan Parlak ve Çiğdem Erken (Tatavla’da Son Dans)

Yılın Koreografisi: Meral Ceranoğlu (Fosforlu Cevriye),

Ragıp Ertuğrul Özel Ödülü: Zeynep Erkekli (Bir Ruhun Hikâyesi)

Kültür – Sanata Katkı: Nedret Avşar

Üstün Akmen Vefa Ödülü: Şahları da Vururlar (Ortaoyuncular)

Tiyatro Oyun Yazarı Emek Ödülü: Kaan Erkam

Yılın Ekip Oyunu

ÜSTÜN AKMEN TİYATRO ÖDÜLLERİ (2019 2022) - PANDEMİ DÖNEMİ

Yılın Prodüksiyonu: İO (Studio Oyuncuları)

Yılın Oyunu: Bernarda (Proje No2), Gomidas (Yolcu Tiyatro)

Yılın Yönetmeni: İlknur Güneş (Personas Kuartet), Serdar Saatman (Ölü Kadınlar Diyarı)

Yılın Yerli Oyun Yazarı Tuncer Cücenoğlu Özel Ödülü: Erdi Işık (Hipokrat), Murat Karahüseyinoğlu (Godot Bize Gelmez)

Yılın Dramaturgu: Gökhan Aktemur (Yaftalı Tabut)

Yılın Kadın Oyuncusu: Özge Arslan (Bernarda), Rüçhan Çalışkur (Ölü Kadınlar Diyarı)

Yılın Erkek Oyuncusu: Cem Yiğit Üzümoğlu (Evlat), Onur Ünsal (Babamı Kim Öldürdü)

Yılın Kadın Komedi Oyuncusu: Serpil Göral (Ödenmeyecek Ödemiyoruz)

Yılın Erkek Komedi Oyuncusu: Kemal Uçar (Dublörün Hikayesi)

Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu: Ebru Saçar Aktaç (Memleketimden İnsan Manzaraları), Dolunay Pircioğlu (İki Efendinin Uşağı)

Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu: İsmet Üstekin (Bulaşıkçılar)

Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu: Naz Çağla Irmak (Westend-Batının Sonu), Selena Demirli Doğa (Ağladım), Cansu Tekoluk (Tut Elimden Rovni)

Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu: Toprak Can (Adıgüzel Yak Bunu), Savaş Alp Başar (Tut Elimden Rovni)

Yılın Sahne Tasarımı: Başak Özdoğan (En Güzel Parçam)

Yılın Giysi Tasarımı: Eylül Gürcan (İki Efendinin Uşağı), Gaye Kızılışık (Madam Giyotin)

Yılın Işık Tasarımı: Önder Arık (Lal Hayal), Malcolm Keith Kay (Unutmak)

Yılın Sahne Müziği: Erdem Altınses - Özge Arslan (Bernarda), Cengiz Orhonlu (Sana Bir Sır Vereceğim)

Yılın Koreografisi: Orçun Okurgan (Uçmak), Evrim Akyay (Yol)

Ekip Oyunu: Personas Kuartet (Uyumsuz Tiyatro), Yaftalı Tabut (İstanbul Şehir Tiyatroları)

Tiyatroya Katkı: Tiyatro BeReZe, Cihangir Atölye Sahnesi

Seçici Kurul Özel Ödülü: Yiğit Özşener, Melek Ceylan, Tamer Levent

Üstün Akmen Teşvik Ödülü: Tiyatro Mitos

Üstün Akmen Tiyatro Kurum Ödülü: Tiyatro Pera

ÜSTÜN AKMEN TİYATRO ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:

Anta Toros,

Ayşen İnci,

Gülçin Üstüntaş,

İsak Behar,

Neriman Uysal,

Pınar Çekirge,

Suna Keskin,

Şenay Tanrıvermiş,

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Genel Koordinatörü Melike Birgölge