Saygıdeğer Önce Vatan Gazetesi okurlarım, bu hafta Ulu Önder Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde her zaman olduğu gibi saygıyla ve özlemle anacağız.

Atamız 10 Kasım 1938 sabahı saat 09:05’tegözlerini yumdu ve tüm dünya liderleri tarafından dünya üzerinde yetişmiş çok nadir bir dahi oluşu, büyük devlet adamlığı ve dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmaları ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Bu gün de tüm bu ortak açıklamalar geçerliliğini korumaktadır.Atatürk, aynı zamandayenilikçi ve ileriyi görebilen özellikleri ile büyük bir komutandır. Türk Kurtuluş savaşına yön vermiş, milleti ile birlikte “ya istiklal ya ölüm” diyerek, zaferin kazanılmasında en büyük paya sahibi olmuştur.

Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı sonrası elde edilen başarının yeterli olmadığını düşünerek yapılması çok zor olan birçok devrimler gerçekleştirmiştir. O’nun Türk milletine en büyük armağanı Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmak olmuştur. Gerçekleştirdiği devrimler ile Türk milletine çağ atlatmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya ülkeleri arasında saygın bir hale gelmesini sağlamıştır.

Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş olan bu büyük insan;“Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar” demek suretiyle kurduğu cumhuriyete sahip olunmasını ve çok çalışılarak bilimde ileri bir seviyeye çıkılmasını arzu ve temenni etmiştir.Ne yazık ki Atatürk’ün sağlık durumu 1937 yılından itibaren bozulmaya başlamış ve kendisine 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konulmuştur. Avrupa’dan doktorlar getirilmesine rağmen, Türk ve yabancı doktorların tedavileri sonuç vermemiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Atatürk, ne yazık ki 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05’te İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybetmiştir. Cenazesi büyük bir törenle Ankara’ya uğurlanmış ve 21 Kasım 1938 günü Ankara’da yapılan büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine konulmuştur. Bu tarihten 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953’te kendisi için yaptırılan Anıtkabir’deki ebedi istirahatgahında toprağa verilmiştir. Bu önemli günde Atamızı rahmet, saygı ve özlemle ile anıyoruz. Mekânı cennet olsun inşallah.