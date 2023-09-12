EURO 2024 Elemeleri D grubunda hayli avantajlı çıktığımız ve kazanmamız halinde, çok avantajlı hale gelip, işimizi çok kolaylaştıracağımız Ermenistan maçından beklediğimizi alamadık.

Grupta oynadığı ilk maçta Erivan’da karşılaşıp, 2-1 kazandığı rakibini, Eskişehir’de ağırlayan Milli Takımımız geriye düştüğü maçta, beraberliği maçın son dakikalarında kurtarıp, bir puanla yetindi.

Maçın skoru ve elimizden kaçırdığımız büyük avantajı bir yana bırakarak, kendisine güvenip desteklediğim Kuntz’un hatalarına değinmek istiyorum.

Bir kere Ermenistan karşısında ilk yarının tamamında ve ikinci yarının ilk yirmi dakikasında tam anlamıyla acemiler mangası gibiydik. Zaman zaman gol pozisyonları da üretmedik değil. Ancak Ermenistan da biraz becerikli ve de sakin kalabilse skoru arttırabilecek goller bulabilirdi.

Kalemizde gördüğümüz gol, Cenk ve Çağlar’ın ıskası neticesinde geldi. Valencia’da forma giyen Cenk doğru karar mıydı tam bir soru işareti. Eğer elinde Abdülkerim Bardakçı gibi formda bir oyuncun varsa onu oynatacaksın. Duran toplarda da rakip ceza alanında tam anlamıyla bir tehdit unsuru. Tamam, sen Cenk’i de hazırlayıp takıma monte etmek istiyorsun bunu anladık. Bu işi Japonya maçında yapsana kardeşim. Özel maç, şans vermek istediğin isimleri, o karşılaşmada sahaya sür.

Peki, İsmail Yüksek’i oyundan almasına anlam veren var mı? Takımın belki de en fazla dirençli ismiydi. Gelelim Cengiz Ünder’e karşılaşma boyunca neredeyse hiçbir varlık gösteremedi.

Barış Alper’i, içeride kazanman gereken bir karşılaşmada pivot santrfor pozisyonunda oynatıyorsun. Adamın öyle bir özelliği yok ki. Neden Cenk Tosun’u çağırmadın aday kadroya? Şu anda o mevkide oynayan en etkili isim o. Tamam, bunu da anladığımızı varsayalım. Bertuğ Yıldırım kulübede. Aday kadroda yer alan tek gerçek santrfor. Fiziği ve gücüyle o mevkinin kadrondaki en doğru karşılığı. Barış Alper deplasmanda oynayacağın ve topu rakibe verip, kontrataklarla gol arayacağın maçlar için doğru bir isim olabilir. Galatasaray’daki pozisyonuna da mı dikkat etmedin sevgili Kuntz?

Ermenistan takımını, aldığı bu puan hayli ümitlendirdi. Biz ise bu beraberlikle, puan kaybetme lüksümüzü yitirdik. Şayet kazanabilseydik, olası bir sürpriz puan kaybını tolore etmemiz söz konusu olabilirdi. Şimdi, Hırvatistan maçını bir kenara koyarsak, içerde oynayacağımız Letonya’yı yenip, deplasmandaki Galler karşılaşmalarından da en az bir puan çıkarmamız gerekiyor. Ermenistan’ın Hırvatistan karşısında yapacağı bir sürpriz, bir anda turnuvaya gitme umutlarımızı söndürür.

Umarım, bu sonuç, zaten okların hedefindeki Kuntz’un sonu olmaz. Evet bu puan kaybı Alman hocaya yazılır. Ancak, faturayı ödetme zamanı şu an değil. Çünkü ben, dere geçerken at değiştirmenin doğru olmadığına inananlardanım. Lakin şunu da söyleyeyim; Turnuvaya gitme hakkını elde edersek, “Kuntz’la mı, yoksa bir başka teknik adamla mı?” sorusunu o zaman masaya yatırmak gerekir…

Hoşçakalın…