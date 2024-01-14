Haber: Mert Osman Erman

İnternet ünlü prens, ilişkisini ve nişanlandığını Aralık ayında Yang Mulia Anisha Rosnah ile açıklamıştı.

Asya'nın en bekar bekarlarından biri olarak adlandırılan adamın hayranlarını şaşırtan bir duyuruydu.

Gelin, Brunei lideri Sultan Hassanal Bolkiah'ın bir danışmanının torunu olarak biliniyor ve bir moda ve turizm şirketine sahip olduğu bildiriliyor.

32 yaşındaki Prens Abdul Mateen, tören üniforması giyerken, 29 yaşındaki gelin, Istana Nurul Iman sarayındaki tören için uzun beyaz bir elbise ve mücevherler giydi.

Rapor edilen 5.000 düğün konuğu arasında Suudi Arabistan ve Ürdün'den gelen kraliyet mensupları, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Filipinler lideri Ferdinand Marcos Jr. yer alıyordu.

Çift, başkent Bandar Seri Begawan'daki ihtişamlı bir geçit töreninde binlerce iyi niyetli kişiyi selamlarken, evli bir çift olarak ilk kez kameralar önüne çıktı.

Öğretmen Norliha Mohamad, kraliyet çiftini görmek için bir "bir ömür boyu bir an" olduğunu söyledi.

Prens Mateen, sosyal medyada büyük bir varlık, Instagram'da 2,5 milyondan fazla takipçisi ve TikTok'ta binlerce takipçisi bulunuyor.

Yılbaşı gecesi geliniyle birlikte çekildiği bir resmini paylaştıktan sonra bazı hayranlarından "2024 kalp kırıklığı ile başlıyor" ifadeleri geldi. Bir başkası ona şaka yollu "uluslararası bir kalp kırıcı" dedi. Diğerleri ise evleneceği haberine sevindi.

Diğer paylaşımları prensi özel fonksiyonlarda veya keşfe çıkarken gösteriyor ve yorumlarda birçok kalp emoji ve iltifat alıyor.

Çarşamba günü, yerel televizyon istasyonları, bu küçük, petrol zengini sultanatta düzenlenen bazı düğün etkinliklerini yayınladı.

Prens Mateen, Sultan'ın onuncu çocuğu olup, dünyanın en uzun süre hüküm süren monarşi liderlerinden biri ve en zenginlerinden biridir.

Prens, tahttaki hemen bir halefiyet talebinde bulunmamakla birlikte profili büyük ölçüde yükselmiştir.

Prensin kraliyet fonksiyonlarında, polo maçlarında oynarken ve askeri üniforması içinde görüldüğü videolar çevrimiçi olarak bolca bulunmaktadır. Düğün, 7 Ocak'ta başladı ve Pazar günü büyük törenle zirveye ulaştı.

İslam düğün töreni, Prens Mateen'in evliliğini resmileştiren Çarşamba günü gerçekleşti. Yalnızca düğün partisinin erkek üyelerinin katıldığı bu törende prens ve babası da yer aldı.

Çarşamba günü, görüntüler, vatandaşların Sultan'ı ve Prens Mateen'i altın kubbeli bir cami içindeki nikah törenine taşıyan kraliyet konvoyunun caddeleri boyunca dizildiğini gösterdi.

Prens Mateen, geleneksel beyaz bir kıyafet ve elmas şeklinde desenler içeren bir başlık giydi. Bir imam tarafından bağışlandıktan sonra babasına saygı gösterdi.