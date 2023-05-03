Mexico City

Dino'nun açıklaması, Google'ın arama platformunda söz konusu yasa tasarısının eleştirildiği ve halkı yasaya karşı çıkmaya çağırdığı iddia edilen bir makaleye yönlendirmesinin ardından geldi.

Twitter'dan paylaşım yapan Dino, "Google, ana sayfasından şifreli ve yasa dışı reklamları kaldırdı. Bu tür platformların sansür ve ifade özgürlüğünü ihlal eden mekanizmalarını kaldırmalarını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Google'ı sahte haber yasa tasarısına karşı karalama kampanyası yapmakla suçlayan ve tasarıyı desteklemeye çağıran Dino, aksi halde Google'a para cezası kesileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, Sao Paulo eyaletinde uzmanlar tarafından yapılan çalışmada, Google'ın tasarıya karşı arama sonuçlarını manipüle ettiğinin belirlendiği belirtildi.

Çalışmada, uzun süredir yasa tasarısına ilişkin sahte bilgilerin yayılmasını teşvik ettiği öne sürülen Google'ın, tasarının faydalarını vurgulayan reklamlar yaparak belirli tedbirlere uyması gerektiği ifade edildi.

"Sahte haber" yasa tasarısı parlamentoda kabul edilirse, teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformlarının, suç teşkil eden içeriği işaretlemesi ve kaldırması gerekecek.

Platformlara, gönderileri yeterince hızlı şekilde kaldırmazsa para cezası verilebilecek.

Google'ın aralarında bulunduğu birçok teknoloji devi, söz konusu yasa hakkında "internetinizi daha da kötüleştirecek" başlıklı bir makale yayımlamıştı.

AA