M. Kemal SALLI

Kastamonu Ülkü Ocakları’nın düzenlediği, "Kastamonu Milli Güç, Hedef 2023" temalı buluşma, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve çeşitli illerden gelen bozkurtların katılımlarıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.
Kastamonu Ülkü Ocakları’nın düzenlediği, "Kastamonu Milli Güç, Hedef 2023" temalı buluşma, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve çeşitli illerden gelen bozkurtların katılımlarıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.
Ülkücü gençler, koronavirüsün çeşitli varyantlarının tüm dünyayı olumsuz yönde etkilediği, ülkemiz sınırlarının güneyinde, batısında ve kuzeyinde küresel barış açısından kaygı verici gelişmelerin yaşandığı bir süreçte, salgınla mücadele kurallarına özen göstererek Kastamonu’da buluştular ve tüm dünyaya, “Türk Gençliği hazır, yol uzun, hedef büyük” mesajı verdiler.
Kastamonu, çok özel stratejik konumuyla, tarihimizin her döneminde önemli roller üstlenmiş bir ilimizdir.
Kastamonu, kem gözlerden uzak coğrafyasında, engin tarihimizin ve zengin kültürümüzün özenle korunmuş bir arşividir.
Gökırmak'ın bir kolu olan Karaçomak Deresi vadisinde kurulmuş olan kentin denizden yüksekliği 774 metredir.
Evliyalar şehri olarak da bilinen Kastamonu, Anadolu'daki en eski yerleşim birimlerinden biridir ve çeşitli uygarlıklardan izler barındırmaktadır.
İlk kuruluşu Orta Paleolitik döneme kadar uzanan Kastamonu’da antik çağ ve Türk-İslâm dönemine ait birçok tarihi eser vardır. Kastamonu Kalesi, Atabey Camii, Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi, Yanık Sultan Türbesi, Nasrullah Camii, saat kulesi ve buna benzer birçok tarihi eser mevcuttur. Çivisiz yapı mimari olarak yapılan Mahmut Bey Camii de buradadır. Kastamonu kent merkezinde ayrıca Türkiye'de açılan ilk "Kent Tarihi Müzesi" bulunmaktadır.
Kastamonu Saat Kulesi, Sultan II. Abdülhamit zamanında, şehrin doğusunda bulunan yamaç üzerine Kastamonu Valilerinden Abdurrahman Nureddin Paşa tarafından 1884-1885 yıllarında yaptırılmıştır. Kulenin saati de Avrupa'dan getirtilmiştir. Hükümet Meydanı’nda anıtı bulunan Şehit Şerife Bacı, Türk kadınının Kurtuluş Savaşı’na verdiği desteğin unutulmaz sembolüdür.
Kastamonu'da yapılan çekme helvası, Kayseri’ninkinden çok farklı bir teknikle üretilen pastırma ve sucukları, sarmısağı, siyez buğdayı tüm ülkede ünlüdür.
Kastamonu, Osmanlı döneminde, yalnızca saltanatın devamını sağlayacak kadroların korunup kollandığı bir coğrafya değil, tarımımızın temeli olan en dayanıklı, en verimli tohumların ekilip biçildiği ve kuşaklardan kuşaklara aktarıldığı bir hazine olmuştur.
Bu topraklarda binlerce yıldır ekilip biçilen her koşula ve hastalıklara dayanıklı buğday tohumlarının yerine Meksika buğdayının dayatılmasıyla Anadolu topraklarında giderek nesli tükenen “Siyez buğdayı” ve benzer tohumlar, yalnızca Kastamonu’da saklanabilmiş ve günümüze ulaşabilmiştir.
BOZKURTLARIN KASTMONU BULUŞMASI
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile Kastamonu Belediye Başkanı R. Galip Vidinlioğlu ve Kastamonu Ülke Ocakları İl Başkanı Haluk Yakar’ın da katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Kastamonu Milli Güç, Hedef 2023" temalı buluşmada, Genel Merkez sanatçıları Ozan Ahmet Taşkın, Ahmet Öngel, Atilla Yılmaz ve Ali Kınık okudukları eserlerle katılımcılara coşkulu ve duygulu dakikalar yaşattılar.
Ülkü Ocakları Eğitim Ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yaptığı konuşmada, ülkücü dayanışmanın günümüzde her zamankinden önemli olduğunu belirterek şöyle dedi:
“Kastamonu ülkü ocaklarımız tarafından düzenlenen “Kastamonu Milli Güç, Hedef 2023” buluşmasında siz kıymetli ülküdaşlarımla bir araya gelmekten çok mutluyum. Geçmişte birçok noktada omuz omuza mücadele verdiğimiz değerli ülküdaşlarımızı salonda görmekten çok büyük mutluluk duymaktayım. Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiği bir dönemde, gökyüzünü karanlık bulutların kapladığı bir süreçte, hep birlikte mücadele ettik ve mücadelemizde Türk gençliğini arkamıza alarak ciddi zorlukları beraber atlattık."
Genel Başkan Yıldırım konuşmasını, “Bu salonu dolduran değerli ülküdaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu şöleni düzenleyen Kastamonu Ülkü Ocaklarımıza, il başkanımıza yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve dava arkadaşlarımız, şehitlerimiz Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün büyüklerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Her ülkücünün doğduğundan ölümüne kadar söylediği gibi, ‘Varlığım Türk varlığına armağan olsun’ diyorum. Ne mutlu Türküm diyene" diyerek tamamladı.
Kastamonu Ülke Ocakları İl Başkanı Haluk Yakar da, bu büyük buluşmaya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle diyordu:
“Bugün aramızda olan Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım başta olmak üzere bu unutulmaz akşama katkı sağlayan herkese, bu anlamlı gece de bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ederiz.
Türk Gençliği hazır, yol uzun, hedef büyük.”