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HABER: MURAT AK

Masmavi suyu, muhteşem manzaraları, kendisine özgü enfes balık ve salata lezzetleri ile adeta bozkırda bir vaha. Dümdüz boylu boyunca uzanan bir vadide serap görmüşçesine sizleri heyecanlandıracak muhteşem bir güzellik. Hirfanlı Barajı’nın manzara, doğa ve lezzet davetini kaçırmayayım derseniz yolculuğumuz başlıyor.

KIRŞEHİR İLE ŞEREFLİKOÇHİSAR ARASINDA

Hirfanlı Barajı, Kırşehir ile Şereflikoçhisar arasında bulunuyor. Baraj; hem sulama hem enerji üretimi hem de taşkın kontrolü amacıyla kullanılıyor. Yılda ortalama 400 GWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilen baraj, muhteşem görünümüyle adeta bozkırda bir vaha.

ÜLKEMİZİN EN ESKİ BARAJLARINDAN BİRİ

1953 – 1959 yılları arasında inşa edilen Hirfanlı Barajı bu özelliğiyle ülkemizin en eski barajlarından biri olarak gösteriliyor. Her ne kadar oldukça eski olsa da büyüklüğü ve ülke ekonomisine katkısıyla önemini sürekli koruyan bir baraj niteliğini de koruyor.

YAKLAŞIK 55.000 KİŞİNİN ELEKTRİK İHTİYACI

128 MWe kurulu gücüyle ülkemizin 37. en büyük hidroelektrik santrali olarak gösterilen en önemli barajlarından biri olarak gösterilen Hirfanlı Barajı tek başına yaklaşık 55.000 kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilmektedir. Yine yaklaşık 182 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ile sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında yaklaşık 58.000 konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek ölçüde elektrik üretimi yapılabilmektedir.

ENFES BALIK LEZZETİNİN KEYFİNİ SÜRÜN

Hirfanlı Barajı’nda başta sazan ve levrek olmak üzere pek çok tatlı su balığının yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Baraj gölü kenarında bulunan restoranlarda muhteşem göl manzarası eşliğinde damak tadınıza uygun bu müthiş lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz.

ÖZELLİKLE GÜN BATIMI BİR HARİKA

Hirfanlı Barajı’nda harikulade manzaranın tadı en güzel gün batımında çıkıyor. Güneş göl üzerinde yavaş yavaş kaybolmaya hazırlanırken hemen kendinizi bir restorana veya kafeye bırakın, balığınızın enfes lezzetini damağınızda tadarken çay ve kahve keyfi yapmayı da sakın unutmayın.





TUZ GÖLÜ’NÜ ZİYARET ETMEYİ DE UNUTMAYIN

Hirfanlı Barajı ile aynı konumda bulunan Tuz Gölü, Hirfanlı Barajı gezinizde mutlaka görmeniz gereken destinasyonlardan biri. Yurdumuzun en büyük ikinci gölü konumunda olan Tuz Gölü, flamingo kuşları ve rüyamsı güzelliğiyle sizleri bekliyor.

TUZ ÜRÜNLERİ HARİKA

Hirfanlı Barajı’na yakın konumda bulunan Şereflikoçhisar ilçe merkezine ve Tuz Gölü’ne uğradığınızda Tuz Gölü’nün organik tuzundan üretilmiş çok sayıda kozmetik, süs, hediyelik, sağlık ve gıda ürünlerini bulabilir, satın alabilirsiniz.

ULAŞIM BİRAZ KARMAŞIK OLABİLİR

Hirfanlı Barajı’na ulaşım; Ankara - Şereflikoçhisar karayolu üzerinden sağlanmaktadır. Şereflikoçhisar’ın birkaç mevkisinden baraja ulaşılabilmekle birlikte köy yollarından geçmeniz gerektiğinden yön levhalarını dikkatli takip etmekte son derece fayda var. Tereddüte düştüğünüz durumlarda navigasyon uygulamasından faydalanabilir veya çevredeki köylerden bilgi alabilirsiniz.

BOZKIRDA BİR VAHA HİRFANLI BARAJI’NA YELKEN AÇIN

Haftaya inşallah başka bir güzellik merkezinde buluşmak dileğiyle, özgürlüğünüzü alın ve enfes balık lezzeti, muhteşem panoramik manzaraları, oksijen dolu tertemiz havası ile bozkırın ortasında bir vaha Hirfanlı Barajı’na yelken açın, hep seyahatte kalın…

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