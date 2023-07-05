HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sahnelerde boy gösteren bir çok ünlü ismin basın danışmanı olan sempatik çift, Momart Tüp Bebek Merkezi’nde gördükleri tedavi neticesinde 15yıl sonra bebek hayalleri gerçek oldu. Geçtiğimiz günlerde Bağlarbaşı’nda bulunanAcademicHospital’daProf. Dr. Murat Arslan ve Başhemşire Rina Karayel’in himayelerinde gerçekleşen operasyon sonrasında Arp bebeklerine kavuştular. Haberi sosyal medyadan duyan bir çok ünlü mutluluğa ortak olarak sevilen çifti mesajlarıyla tebrik yağmuruna tuttular.