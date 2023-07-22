Federal yapıda bir devlet olan Yugoslavya’nın dağılmasından sonra federasyonda yer alan devletler arasında çeşitli sebeplere bağlı olarak çekişmeler ve çatışmalar çıkmıştır. Bunlardan en önemlisi Boşnaklara yapılan katliamlardır. Sırpların baş rol oynadığı bu katliamlarda Hırvatlar’da yer almıştır. Bu katliamlar 1992 ve 1995 yılları arasında yapılmıştır. Bu yıllar arasında Kızılhaç Örgütü verilerine göre Bosna-Hersek’te 312 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bu katlimların en önemlisi ve dikkat çekeni Srebrenitsa da 13-15 Temmuz 1995 tarihleri arasında yapılmış ve 8 bin genç, yetişkin Boşnak müslüman erkek, Bosnalı Sırp güçleri tarafından öldürülmüş ve toplu olarak gömülmüştür. Bu büyük vahşetin üzerinden 28 yıl geçti.

Dünyanın gözünün önünde ve medeni Avrupa (?) ülkelerinin gözetiminde, binlerce müslüman Boşnak, Avrupa’nın ortasında Sırplar tarafından katledilmiştir. Bu dönemde ABD Başkanı Clinton müdahalede kararsız kalmış, Fransa Cumhurbaşkanı Mitterand açıkça “ Avrupa’nın ortasında müslüman bir devletin olmasına tahammül edemem “ diyerek tavır koymuştur. NATO bu dönemde kayda değer katliamı önlemeye yönelik bir tavır sergilememiştir.

Birleşmiş Milletlerin gözetiminde ve güvencesinde olduğu belirtilen ve Hollanda askeri birliğine emanet edilen Boşnaklar adeta Sırplara teslim edilmiştir. İnsanlıkla bağdaşmayan bu elim hadise, Avrupa ülkelerinin müslüman Boşnak halka bakış açılarını göstermesi yanında, Birleşmiş Milletlerin de güvenirliğinin ve etkiliğinin sorgulanması gerektiğini ortaya koymuştur.

Bu büyük katliamların sadece Boşnakların müslüman olmasından kaynaklıdığı düşünülmemeli. Evet müslüman olmaları önemli, ama esas sebep Avrupa Ülkelerinin, Balkan coğrafyasında hangi milletten olursa olsun, öteden beri müslümanları Türk kabul etmeleri ile ilgilidir. Katlimda esas rol onayan unsur Türk düşmanlığıdır. O da İslamın bayraktarlığını yapan Türk Milletinin (Osmanlı) Avrupa’ya müslümanlığı getirmiş olmasındandır. Onlara göre o coğrafyada her müslüman Türk’tür ve Avrupa’dan çıkarılmalıdır.

Avrupa Ülkelerinde bu çarpık düşüncenin gelişmesinde, elbette Türklerin o coğrafyada Osmanlı Devleti ile 500 sene hüküm sürmüş olmasının önemli rolü vardır. Boşnaklar’ın müslümanlığa geçişleri Balkanların Osmanlılar tarafından fethinden önce başlamış, fetihten sonra giderek geniş kitlelere ulaşmıştır. Boşnak halkının müslümanlığı kabul etmeleri kendi tercihleri ile olmuştur. Bu tercihte,islamın hoşgörülü, kültürel değerlere saygılı,hakka, hukuka önem vermesi vb.gibi faktörler rol oynamıştır. Boşnakların müslüman olmalarında Mevlevi ve Bektaşi dervişleri büyük rol oynamışlardır.Boşnak halkının müslümanlığı kabul etmesiyle, kaderleri Türk Milleti’nin kaderi ile birleşmiş oldu.

Osmanlı Devletinde büyük hizmetler yapmış Boşnak asıllı birçok devlet adamı olmuştur. Bunların başında büyük Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa gelir.

Osmanlı Balkanlardan çekildikten sonra, geçmişin hesabı Boşnak Halkından sorulmaya başlandı. Önlerine iki seçenek kondu; ya dininizi değiştirin ya da Anadolu’ya göç edin. Sürekli rahatsız edildiler, saldırıya uğradılar. Son katliamların gelişimi ve seyri; Boşnakların müslümanlığa geçişlerinin, başta Sırp’lar olmak üzere diğer Balkan ve Avrupa Ülkelerinde unutulmaz bir kinin de geliştiğini göstermektedir.

Türk Milletinin kendisine uygulanan soykırımları unutma gibi bir özelliği vardır. Mora’da, Balkan Savaşlarında uğradığı katliamları, doğuda Ermenilerin yaptığı katliamları, Kerkük Türkleri’ne ve Kıbrıs Türkü’ne yapılan katliamların vb.hiçbirisi uluslararası platformlara götürülüp hak arayışı içerinde olunmamıştır. Boşnaklara yapılan katliamı da Türk’lere yapılmış katliam olarak değerlendiyoruz. Bunun unutulmamasını, uluslararası platformlarda her türlü hak arayışı içinde olunmasını diliyoruz. Büyük devlet adamı Aliya, unutulan soykırım tekrarlanır diyerek, sadece Boşnak halkını değil, Türk Milletini de uyarmıştır.

Boşnak kardeşlerimizi Türk Milletinin bir parçası kabul ediyoruz ve öyle görüyoruz. Onlar bizim Balkanlarda güvendiğimiz dayanak noktalarımızdır. Acıları, acımızdır. Katliama uğrayan kardeşlerimize Allah’dan rahmet diliyoruz. Devletimiz ve milletimiz her zaman Boşnak kardeşlerimizin yanındadır.

Boşnak Halkına yapılan katliamların son olacağını hiç kimse düşünmesin. Her yönden Boşnakların söz sahibi olduğu, bir Bosna Hersek Devleti, her türlü saldırılara karşı en büyük güvence olacaktır.

Bosna Hersek Cumhurbaşkanı, bilge insan Aliya İzzetbegoviç sadece Boşnakların değil, Türk Milletinin de milli kahramanlarındandır. Onu saygı ve rahmetle anarız. Ruhu şad olsun.