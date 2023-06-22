İstanbul

Borsa İstanbul'da, tatil nedeniyle Kurban Bayramı öncesi nakde dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için bugün son şans olarak dikkati çekiyor.

Gelecek hafta salı günü Kurban Bayramı nedeniyle 3,5 günlük tatile girecek olan Borsa İstanbul'da, yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası 3 Temmuz Pazartesi gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul'da, 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü yapılacak işlemlerin takası ise 4 Temmuz Salı günü yapılacak.

Borsa İstanbul pay piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi pazartesi günü yapılacak, yarın işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 10 gün sonraya, 3 Temmuz'a kalacak. Yatırımcı gelecek hafta pazartesi ya da arife günü geçekleştirdiği işlemlerin nakit gerçekleşmesi için ise 4 Temmuz Salı gününü bekleyecek.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından yeni günde saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5.175 seviyesinde bulunuyor.

Arife günü borsada işlemler 12.40'a kadar gerçekleştirilebilecek

Arife günü 3,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ile 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise arife günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmeleri, endeks ve diğer sözleşmelerde saat 12.40'ta sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda salı günü aynı gün valörlü Repo Karşılığı Menkul Kıymet Bildirimi işlemleri 11.50'ye kadar, diğer aynı gün ve ileri valörlü işlemlerin hepsi saat 11.30’a kadar yapılacak.

AA