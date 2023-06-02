İstanbul

Spor endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,8 değer kaybetti.

Piyasalardaki dalgalanmalar özellikle spor endeksini yoğun bir şekilde etkiledi.

Yıl başında tarihi zirveyi gören Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, seçim belirsizliği ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle yılın ilk gününden bu yana yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

Borsadaki çalkantılar, spor hisselerini de etkiledi.

Analistler, spor şirketlerinin mali açıdan da sıkıntılar yaşadığına dikkati çekti.

Buna karşın Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri pozitif ayrıştı. Mayıs ayında yatırımcısına Beşiktaş yüzde 10,3, Trabzonspor yüzde 3,5 kazandırdı. Beşiktaş, şampiyon olamamasına karşın Şenol Güneş’in teknik direktörlüğe gelmesiyle ligde atağa kalktı.

Beşiktaş'ın hisse fiyatı 14,89 lira ile mayıs ayında tavan yaptı.

Borsada 5 ay üst üste değer kaybeden Trabzonspor hisseleri, bu dönemde tepki alımlarıyla yükseldi.

Şampiyon Galatasaray borsada yatırımcısını üzdü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen ve 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, sahada taraftarını sevindirmesine karşın borsada yatırımcısını üzdü.

Galatasaray'ın hisseleri mayıs ayında yüzde 10,8 azaldı. Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 7,3 değer kaybetti.

Beşiktaş'ın hisse fiyatı iki katının üzerine çıktı

Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, mayısta 13,02 liraya kadar yükselerek iki katının üzerine çıktı.

Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 119,2 arttı.

Söz konusu dönemde Galatasaray'ın hisseleri yüzde 1,5 değer kazanırken, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 26,5, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 34,4 azalış kaydetti.

Beşiktaş'ın piyasa değeri de tarihi zirveyi gördü

Mayıs ayında hisse fiyatı tavan yapan Beşiktaş'ın piyasa değeri 3 milyar 326 milyon 400 bin lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip olurken, Fenerbahçe geçen ayı 4 milyar 737 milyon 182 bin 800 lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 4 milyar 336 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 3 milyar 124 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş, 1 milyar 760 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

AA