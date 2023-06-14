İstanbul

Halka arz süreci, İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Forte Bilgi İletişim Teknolojilerinin bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle Borsa İstanbul'da düzenlenen halka arz gong töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarken, depremden etkilenen vatandaşların ailelerine ve yakınlarına sabırlar, yaralılara acil şifalar diledi.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri'nin, yenilikçi yazılım çözümleri sunma vizyonuyla sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ergun, "Halka açılma kararı, inşallah, şirketin potansiyelini artıracak, yeni ufuklara kapı açacak ve bu başarılarını halka arzdan gelen ortaklarıyla paylaşmış olacaktır.

Bu vesileyle, uzun vadeli finansman arayan tüm teknoloji şirketlerini, sermaye piyasalarımızın sunduğu imkânlardan faydalanmak üzere Borsamıza davet ediyorum." diye konuştu.

"Yaklaşık 660 bin yatırımcıya gerçekleşen 267 milyon TL satışla başarılı bir halka arz"

Korkmaz, Forte Bilgi İletişim Teknolojileri'nin yaklaşık 660 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği 267 milyon TL satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkese, şirketin ve aracı kurumun değerli yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Forte Bilgi İletişim Teknolojilerine Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum."

"Bu projenin içinde var olmaktan son derece gururlu ve mutluyum"

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Genel Müdürü Selçuk Deda ise yüzde yüz yerli sermaye ile 2006 yılında kurulan şirketin genel müdürü olarak bu projenin içinde var olmaktan son derece gururlu ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Halka arz konusunda emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Deda, "Bir buçuk yıl süren meşakkatli hazırlık çalışması süresince özveriyle çalışan Forte ailesine, bize liderlik yapan aracı kurumumuza, hukuk danışmanı firmamıza, bağımsız denetim firmamıza reklam ajansımıza, iş ortaklarımıza, sermaye piyasası kurulumuza, Borsa İstanbul'a ve halka arz yoğun ilgi gösteren tüm yatırımcılarımıza içten teşekkürlerimi arz ediyorum." diye konuştu.

Selçuk Deda, Forte'nin kurulduğu yıldan bugüne, 17 yıldır hem yazılım, hem de donanım alanında büyük projelere imza attığını anlattı.

Forte'nin askeri lojistik yazılımları konusunda da uzmanlık kazanan bir firma olduğuna dikkati çeken Deda, şunları kaydetti:

"2019 yılında ELD Bilişim şirketimizi de bünyemize katmak suretiyle, özgün yazılım çözümleri, yaratma yetkinliğimizi daha da artırarak WEB uygulamalarına, masaüstü uygulamalara kadar güncel teknolojilerin neredeyse tamamında müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak yazılım geliştirmekteyiz.

Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirdiğimiz lojistik bilgi sistemleri yazılımı kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın lojistik bilgi sistemi ve yönetim bilgi sistemleri projesi Forte'nin ana yükleniciliğinde yürütülmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı yazılım projelerinde ise Havelsan AŞ'nin ana alt yüklenicisi olarak görev alıyoruz. Çalışmalarımızı sınırlarımızın dışına da çıkardık. Ve bu bağlamda Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın lojistik bilgi sistemi, yönetim bilgi sistemleri projesinde Forte olarak biz yapıyoruz. Forte diğer taraftan asgari lojistik yazılım konularında da uzmanlık kazanmış bir firmadır.

S serisi olarak tanımlanan standartlara uyumlu yerli ve milli olarak entegre lojistik destek yazılım ürünlerini geliştirdik. Merkezi Belçika'da olan S Serisi Uluslararası Entegre Lojistik Destek Çalışma Platformu’na Forte olarak biz katılıyoruz, üyeyiz. Ve ülkemizi bu platformda temsil etmenin gururunu yaşıyoruz."

Selçuk Deda, söz konusu lojistik yazılımlarının yurt dışı firmalar nezdinde de ilgi görmeye başladığını ve iş birlikleri hakkında yoğun talepler geldiğini belirterek, "Gerek AR-GE yatırımları, gerekse geliştirdiğimiz yerli ve milli askeri lojistik alanındaki yazılımlarla bu alanda ülkemizin yurt dışına olan bağımlılığının bertaraf edilmesinde ve geliştirilen yazılımın kaynak kodlarının bizde olması sebebiyle vatanımızın bekasına küçük ama önemli katkı sağlayan firmamızın halka arzdan aldığımız güçle bize güvenen yeni yatırımcılarla, ortaklarımızla birlikte daha da gururlu işlere imza atacağına eminim.

Bu vesileyle bugün heyecanımıza ortak olan tüm katılımcılara ve halka arzımıza olan yoğun ilgiden dolayı halkımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." şeklinde sözlerini tamamladı.

-"Halka arzlarımıza 2023 yılında hiç durmadan hızlı bir şekilde devam edeceğiz"

İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Tarkan Akgül de İnfo Yatırım olarak sayıları her geçen gün artan yatırımcıların yanında olmanın, Cumhuriyetin 100. yılında durmaksızın çalışmanın en temel motivasyonları olduğunu belirterek, "Sermayenin tabana yayılmasının bir ülkenin en güçlü büyüme modeli olduğu bilinci içerisindeyiz. Ve bu amaca yönelik olarak da halka arzlarımıza 2023 yılında hiç durmadan hızlı bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

Forte’nin halk arzına 3,1 kat talep geldiğini aktaran Akgül, "Yaklaşık 660 bin yatırımcımız teveccüh gösterdi. İnfo Yatırım Konsorsiyum lideri olarak bu halka arzın başarılı bir şekilde tamamlanmasının gurur ve mutluluğunu duymakta olup bu halka arzda emeği geçen herkese, öncelikle Forte ailesine bizleri tercih ettiği için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AA