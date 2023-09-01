İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,72 puan artışla ve yüzde 0,62 değer kazanarak 7.966,65 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,63 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,81 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 0,64 ile spor oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kazancıyla 7.917,93 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin artması ve Çin'in zorunlu karşılık oranlarını azaltacağını duyurması risk iştahının yükselmesine neden olurken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün akşam, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA