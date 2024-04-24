Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin, İran'la diplomatik ilişkileri kesme ve Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine alma taleplerine karşı çıkarak, bunun pratik etkisi olmayacağını, İran'la diplomatik ilişkilerin devam ettirilmesi gerektiğini savundu.

AP Genel Kurulu'nda, Josep Borrell'in katılımıyla "İran'ın İsrail'e saldırıları" konulu oturum düzenlendi.

Borrell, oturumda yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz gibi, bu saldırıların ne kadar içler acısı olduğunu vurgulamak ve tam bir bölgesel çatışmaya yaklaştığımız konusunda uyarmak için İran Dışişleri Bakanı (Hüseyin Emir Abdullahiyan) ile düzenli olarak temas halindeyim." ifadesini kullandı.

AB'nin 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği hava saldırısı sonrasında İran'ı kınadığını anımsatan Borrell, üye ülkeler arasında bu ülkeye yönelik mevcut yaptırımları genişletme konusunda siyasi görüş birliği olduğunu belirtti.

Ancak Borrell'in sözleri sık sık, AB'nin İran'a yönelik politikasına muhalif milletvekillerince bölündü.

Belçikalı Milletvekili Guy Verhofstadt ve Alman Milletvekili Hannah Neumann, Borrell'in kürsüde konuşma yaptığı sırada sözlü müdahalede bulunarak, İran liderliğine yaptırım uygulanması, Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine alınması, İran'la diplomatik temasların kesilip, ülkedeki muhalefetle işbirliği yapılması gerektiği gibi görüşlerini dile getirdi.

Borrell, Verhofstadt'ın "İran'dan yalnızca 4 ya da 5 kişiye yaptırım uygulandığı" sözlerine cevaben, "4-5 değil 500'den fazla birey, AB'nin İran'a yönelik yaptırımlarına tabi. Siz yüzle çarpmayı unuttunuz. Tekrar okula dönmeli ve biraz matematik öğrenmelisiniz." sözleriyle tepki gösterdi.

"AB'nin İran'a karşı kapsamlı bir yaptırım rejimi var." diyen Borrell, kitle imha silahlarının yayılması, insan hakları ihlalleri ve Rusya'ya insansız hava araçları tedariki nedeniyle uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Devrim Muhafızları Ordusu'ndan isimlerin de yer aldığını söyledi.

Borrell, "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almanın pratik etkisi olmayacak." değerlendirmesini yaptı.